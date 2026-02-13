Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

Верба распустилась на Зигальге в середине февраля.

Серые «лапки» можно заметить в периоды оттепелей.

С наступлением оттепели в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области распустилась верба. Сотрудники нацпарка запечатлели на ветвях дерева серые пушистые «лапки».

Но по прогнозам синоптиков, уже на этой неделе на Южный Урал вернутся морозы. Неужели они побьют почки?

«Беспокоиться о том, что цвет могут побить вернувшиеся морозы, не стоит. Ведь верба еще не цветет, она не пожелтела, а остается серенькой. Такое случается нередко во время оттепелей», — успокоили в нацпарке.

Кстати, такой ранний срок — не рекорд. В 2025 году, например, пушистые «лапки» сотрудники нацпарка обнаружили 30 января.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/verba-raspustilas-na-zigalge-v-seredine-fevralya/