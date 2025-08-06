Оперативная обстановка 07.08.2025.

1. Сегодня четверг 07 августа 2025 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 15° С
• атмосферное давление 735 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 99 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Октябрьская 18 – 2п с 9 до 13 часов
Семенова 10 – 2п с 9 до окончания
2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Октябрьская 18 – 2п с 9 до 13 часов
Семенова 10 – 2п, Октябрьская 15А,26,36,38, К.Маркса 32А с 9 до окончания
1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 07 августа 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер ночью неустойчивый 1-6 м/с, днём юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от +14° до +19°, при прояснении до +10°, днём от +24° до +29°, на юге до +33°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: ожидается, что в ближайшие дни водный режим большинства рек будет неустойчивым.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1, 2 и 3 классы пожарной опасности.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
Биологическая опасность
Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.
Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 175 обращений.
