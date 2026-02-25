Фото: ИА «Первое областное»

В Челябинской области взрывать лед начнут с 10 марта.

Работы запланированы на реках Сим, Юрюзань и Нижний Тогузак.

В Челябинской области утвержден график превентивных работ против паводка. Во второй декаде марта на реки региона выйдут бойцы специального саперного подразделения, созданного в 2025 году по поручению губернатора Алексея Текслера, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, решение о создании собственной группы взрывников было принято главой региона весной прошлого года. Поводом стал мощнейший паводок в Аше, когда для ликвидации затора на реке Сим пришлось экстренно привлекать военных саперов.

«Мы всегда привлекали военных, и в этом году в том числе. Но мы понимаем, что у них сейчас много своих задач, и для того, чтобы максимально оперативно реагировать на все вызовы, принято решение на базе Поисково-спасательной службы региона создать отдельное взрывотехническое подразделение»,— заявил тогда Алексей Текслер.

Спустя год подразделение полностью готово к работе. Как сообщили в министерстве общественной безопасности Челябинской области, на формирование группы, закупку специального транспорта и взрывчатых материалов из областного бюджета было направлено порядка 31 миллиона рублей. Спасатели получили лицензию на работы промышленного назначения, что позволяет им проводить взрывные мероприятия самостоятельно.

Согласно плану превентивных мероприятий на 2026 год, взрывные работы по ослаблению льда пройдут в период с 10 по 30 марта в трех ключевых точках: на реке Сим в Аше, в месте прошлогоднего затора, на реке Юрюзань в Трехгорном и на реке Нижний Тогузак в Варненском муниципальном округе.

«Сотрудники ПСС и МЧС уже провели рекогносцировку местности — обследовали состояние льда и береговой линии, чтобы рассчитать мощность зарядов»,

— пояснили «Первому областному» в министерстве.

Особое внимание уделяется безопасности и информированию граждан. Непосредственно перед проведением взрывов население соответствующих территорий будет оповещено всеми доступными способами. За это отвечают местные администрации.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-vzryvat-led-nachnut-s-10-marta/