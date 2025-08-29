Фото: ИА «Первое областное»

Первые каникулы в школах Челябинской области начнутся 4 октября.

График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен.

Ничто не греет так душу 1 сентября, как мысль о скорых каникулах. А они действительно не за горами. Кто-то из школьников отправится отдыхать уже в начале октября. Дизайнер медиахолдинга «Первый областной» Алексей Луканенков подготовил ребятам и их родителям яркий подарок — это два графика школьных каникул на 2025—2026 год. Смотрим и разбираемся.

В России школы могут самостоятельно устанавливать даты начала и окончания каникул, поэтому даже в соседних школах школьники могут выходить на отдых в разные дни. При этом школы при выборе дат ориентируются на график, который рекомендован федеральным Министерством образования. А в наступившем учебном году он такой.

Для школ, которые учатся по четвертям

Обучение в большинстве школ Челябинской области строится по четвертям, как это было в советское время. За год школьники проходят четыре учебных блока, каждый из которых завершают каникулы:

с 25 октября по 2 ноября (осенние каникулы);

31 декабря — 11 января (зимние каникулы);

16—22 февраля (дополнительные зимние каникулы для первых классов);

28 марта — 5 апреля (весенние каникулы);

27 мая — 31 августа (летние каникулы).

При этом окончание учебы в 9-х и 11-х классах зависит от расписания государственной итоговой аттестации.

Для школ, которые учатся по триместрам.

При обучении по триместрам школьники учатся пять недель, затем одну неделю отдыхают. Такая система хороша тем, что нагрузка на школьников в течение года распределяется равномерно, ведь учебный год не делится на длинные и короткие четверти, как при обучении по четвертям.

График каникул при таком подходе выглядит так:

4 октября — 12 октября;

15 ноября — 23 ноября;

31 декабря — 11 января;

21 февраля — 1 марта;

28 марта — 4 апреля.

Между тем уже в сентябре школьников Челябинской области ждет первый дистант. В школах, где расположены избирательные участки, дети будут учиться дистанционно в пятницу, 12 сентября, и в субботу, 13 сентября. С 12 по 14 сентября в регионе пройдут выборы в Законодательное собрание Челябинской области.

Кстати, 80% школьников в Челябинской области будут учиться в первую смену, и только каждый пятый — во вторую.

