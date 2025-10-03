Обратная связь Понедельник, 6 октября, 23:47
Федеральные эксперты отметили рост благополучия населения на Южном Урале.

Челябинцы смогут наблюдать первое осеннее суперлуние 6 и 7 октября.

Афиша.

Оперативная обстановка.

Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.

Челябинский театр кукол отмечает 90‑летие.

Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.

Делегация педагогов Челябинской области принимает участие в V Всероссийском форуме классных руководителей в Москве. В Национальном центре «Россия» собрались 1000 классных руководителей и кураторов из колледжей и техникумов со всей страны, чтобы обсудить новые вызовы в образовательной сфере, роль семьи и школы в воспитании детей, а также престиж педагогической профессии.

Лучших представителей сферы отметили наградами. Отличилась здесь и делегация Челябинской области. Так, за большой вклад в формирование и развитие профессионального педагогического сообщества благодарственное письмо президента РФ вручили педагогу из гимназии №1 Челябинска Евгении Аржановой. А учитель из школы № 10 Златоуста Алена Другова отмечена нагрудным знаком «Почетный наставник» Министерства просвещения РФ.

Как подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов, форум классных руководителей проводится пятый год, и с каждым разом его популярность растет в международном пространстве. Так, в форуме этого года принимают участие педагоги девяти государств, включая Абхазию, Южную Осетию, Казахстан и Узбекистан.

Организаторы форума включили в программу разные активности — встречи с экспертами, в том числе с помощником президента РФ Владимиром Мединским, с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, а также с президентом «Курчатовского института» Михаилом Ковальчуком. Дополнили программу и образовательным блоком от Российского общества «Знание».

— Форум классных руководителей — это огромная семья. И мы часть этой семьи в лице сплоченной делегации от Челябинской области. Это команда профессионалов, которая всегда на позитиве. Волонтеры и организаторы сделали все, чтобы мы получили новый опыт, могли поделиться своим и обрести новых друзей со всей страны, — отмечает награжденный педагог из Челябинска Евгения Аржанова.

Напомним, преподаватель истории и обществознания школы №147 Челябинска вошел в двадцатку лучших педагогов на Всероссийском конкурсе «Учитель года — 2025». Теперь ему предстоит на заключительном этапе побороться за главный приз — Большого пеликана. Имя победителя и еще пяти человек, которые получат Малых пеликанов, объявят уже сегодня, 3 октября.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1136049/

