Для южноуральских школьников и студентов создали краеведческую викторину.

Интерактивная игра «Я познаю Южный Урал» посвящена путешествиям по Челябинской области. Ее разработали специалисты Центра проектного развития территорий и туризма региона. В ведомстве отметили, что викторина создана для учеников школ и учащихся колледжей. Игра погружает ее участников в историю, знакомит с южноуральскими городами, приглашает посетить музеи, исторические и спортивные площадки, национальные парки.

В числе первых, кто отправился в игровое путешествие по Южному Уралу, стали ребята Мирненской средней школы. Для учеников начальных классов викторину провели их классные руководители. А ребят постарше в этом необычном путешествии сопровождал южноуральский школьник Вадим Исин, который стал призером второй степени престижного международного туристического конкурса РУДН.

Также викторину провели для студентов Магнитогорского технологического колледжа им. В.П. Омельченко и Златоустовского техникума технологий и экономики. Ребята признались, что игра дала возможность почувствовать себя путешественниками, историками и краеведами одновременно, потому что она похожа на увлекательную образовательную экспедицию.

Благодаря оцифровке туристических маршрутов, которую также проводит Центр проектного развития, путешествовать по Челябинской области можно и формате 3D. Недавно специалисты оцифровали горные тропы национальных парков «Таганай» и «Зюраткуль». А всего за два последних года — 2024 и 2025 — оцифровано более 40 популярных туристических маршрутов региона. В ведомстве отмечают, что на виртуальных картах можно увидеть начальные и конечные точки маршрута. Также в сервис загружены фото входных групп, зон отдыха для туристов, парковки. Все это может пригодиться гостям национальных парков при планировании путешествия, а также для того, чтобы, будучи уже на месте, лучше ориентироваться.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1136858/