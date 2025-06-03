Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»
Во время нереста на южноуральских водоемах запрещено плавать даже на сапах.
О запрете выхода на воду на любых плавсредствах жителей и гостей региона предупреждают сотрудники национального парка «Зюраткуль». Специалисты отмечают, что сейчас идет месяц тишины, и рыбу нельзя беспокоить.
– Во всех водоемах национального парка «Зюраткуль» запрещен выход на воду на любых плавсредствах и сапы не исключение, – обозначили правила специалисты. – Рыбалка также запрещена.
Как добавили в нацпарке, при теплой погоде нерест закончится раньше и все запреты снимут.
Даже реку Миасс в Челябинске из-за нереста сейчас очищают вручную. Специальную технику, которая есть у Центра экологического мониторинга, пока применять нельзя. В министерстве экологии Челябинской области отметили, что жаркая погода, которая стояла в регионе последние несколько дней, спровоцировала бурное цветение водорослей. Вместе с ними из акватории реки убирают и мусор.
Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1133706/