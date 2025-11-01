фото: Людмила Ковалева, архив «Южноуральской панорамы»

Южный Урал вошел в пятерку регионов по уровню развития некоммерческого сектора.

В рейтинге уровня и качества развития некоммерческого сектора «Регион-НКО» Челябинская область заняла четвертую строчку. Рейтинг сформировала Общественная палата Российской Федерации. Общественники учитывали потенциал, масштаб и устойчивость некоммерческого сектора, общественную значимость, а также взаимодействие с органами власти, средствами массовой информации, бизнесом и гражданами.

— Ежегодно мы совершенствуем методику рейтинга, прислушиваясь к пожеланиям экспертов, — обратила внимание председатель комиссии Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова. — Также при составлении рейтинга мы учитываем изменения во внешней среде.

Составлять список лучших общественникам помогают эксперты рейтингового агентства «РАЭКС-Аналитика». Они оценивают экономическую значимость некоммерческого сектора в разных регионах страны, а также анализируют полноту использования имеющихся там ресурсов для развития.

Итоги рейтинга объявили на недавнем форуме «Сообщество», который проходил в Москве.

Челябинская область действительно уже несколько лет входит в число лидеров по развитию институтов гражданского общества. Как обратил внимание гендиректор Центра поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области Михаил Комиссаров, каждый год помощь некоммерческих организаций получают более 200 тысяч жителей Южного Урала.

— Одной только гуманитарной помощи наши некоммерческие организации передают более двух тысяч тонн, — уточнил Михаил Комиссаров. — Из них 1203 тонны — фонд «Русь». Региональные предприятия выделяют на благотворительность более двух миллиардов рублей. Благодаря президентским и губернаторским грантам ежегодно реализуется более 400 проектов.

На днях в Челябинской области объявили о приеме заявок от некоммерческих организаций и активных южноуральцев на участие в конкурсе грантов губернатора. Заявиться могут граждане от 14 лет. Получить губернаторскую грантовую поддержку можно по 13 направлениям, среди которых социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства и многие другие.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1136732/