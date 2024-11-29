Продолжается прием заявок на конкурсы на предоставление грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим неправительственным социально ориентированным организациям (СОНКО) и физическим лицам, участвующим в развитии гражданского общества, на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Заявки на конкурсы подаются в форме электронных документов на официальном сайте конкурсов по адресу грантыгубернатора74.рф. Прием заявок для участия в конкурсах завершится: для СОНКО 2 декабря 2024 года, для физических лиц – 15 января 2025 года.

Максимальный размер гранта на один проект составляет 3 млн рублей, для долгосрочных проектов – до 6 млн рублей, для физических лиц – до 345 тыс. рублей.

По всем вопросам обращаться в Управление общественных связей Правительства Челябинской области по телефону 8(351) 263-38-34, а также в Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» по телефону 8(351) 220-74-20.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/59522/