Обратная связь Вторник, 28 октября, 16:21
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В Челябинской области пройдут дожди и похолодает 28 октября.

В Челябинской области пройдут дожди и похолодает 28 октября.

Погода подпортится лишь в отдельных районах. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинский космонавт на МКС показал мастер-класс по приготовлению оливье в невесомости.

Челябинский космонавт на МКС показал мастер-класс по приготовлению оливье в невесомости. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстанвка на 28.10.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

Афиша с 27 октября по 2 ноября 2025 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Приглашаем на 61ю Разделяйку!

Приглашаем на 61ю Разделяйку!

В воскресенье 26 октября 10:00-12:00 Подробнее

| Общественная жизнь

Более тысячи заявок от южноуральцев поступило на премию «Россия – страна возможностей»

Более тысячи заявок от южноуральцев поступило на премию «Россия – страна возможностей»

Завершился прием заявок на второй сезон премии президентской платформы «Россия – страна возможностей». Подробнее

| Общественная жизнь

Сборная Челябинской области вошла в десятку сильнейших на фестивале «Игры ГТО» Всероссийские соревнования в Самаре собрали команды из 26 регионов.

Сборная Челябинской области вошла в десятку сильнейших на фестивале «Игры ГТО»

Всероссийские соревнования в Самаре собрали команды из 26 регионов. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Автопродление водительских прав в России прекратится с 2026 года.

Автопродление водительских прав в России прекратится с 2026 года.

Удостоверения необходимо будет менять заранее. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Автопродление водительских прав в России прекратится с 2026 года.

Автопродление водительских прав в России прекратится с 2026 года.

Фото: Виталий Визаулин, ИА «Первое областное»

Автопродление водительских прав в России прекратится с 2026 года.

Удостоверения необходимо будет менять заранее.

С 1 января 2026 года в России перестанут автоматически продляться водительские удостоверения. Об отмене инициативы, позволявшей использовать права с истекшим сроком еще три года, сообщают в ТАСС со ссылкой на ассистента кафедры административного права и процесса МГЮА Тургунбоя Зокирова.

Автопродление будет действовать до конца этого года, а права, истекающие 31 декабря 2025 года, будут действительны до 30 декабря 2028 года.

С нового года владельцам документов потребуется проходить стандартную процедуру замены в ГИБДД заранее. Разрешается сделать это и позже даты истечения, главное — не управлять автомобилем с просроченными правами. За это нарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей и эвакуация машины.

Стандартный срок действия водительского удостоверения, не учитывая период автопродления, составляет 10 лет.

Информация с сайта:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/avtoprodlenie-voditelskikh-prav-v-rossii-prekratitsya-s-2026-goda/

2025-10-27PKT12:26:00

Ключевые теги: Озерск, Челябинская область, новости.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» В центре внимания. 100 лет Всероссийскому обществу слепых.
» Озёрск в лицах. Юлия Пузикова.
» В центре внимания. Нам — 75. Юбилей ПКиО.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Открытие 74 сезона в театре кукол.
» Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» В центре внимания. 100 лет Всероссийскому обществу слепых.
» Озёрск в лицах. Юлия Пузикова.
» В центре внимания. Нам — 75. Юбилей ПКиО.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Открытие 74 сезона в театре кукол.
» Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги