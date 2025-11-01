Обратная связь Четверг, 6 ноября, 09:07
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Афиша с 3 по 9 ноября 2025 года.

Афиша с 3 по 9 ноября 2025 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Особый способ уплотнения позволяет покрытию не знать деформации 25 лет.

Особый способ уплотнения позволяет покрытию не знать деформации 25 лет.

В Челябинске придумали технологию строительства дорог, которые не требуют ремонта. Подробнее

| Общественная жизнь

Южный Урал вошел в пятерку регионов по уровню развития некоммерческого сектора.

Южный Урал вошел в пятерку регионов по уровню развития некоммерческого сектора. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 05.11.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Бум-бам по головам — как боксеры МВД на челябинском ринге бились.

Бум-бам по головам — как боксеры МВД на челябинском ринге бились.

Хозяева турнира остались за чертой призеров, но выступили достойно. Подробнее

| Общественная жизнь

Бум-бам по головам — как боксеры МВД на челябинском ринге бились.

Бум-бам по головам — как боксеры МВД на челябинском ринге бились.

Хозяева турнира остались за чертой призеров, но выступили достойно. Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральские пожарные прошли полосу препятствий, охваченную огнем.

Южноуральские пожарные прошли полосу препятствий, охваченную огнем. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 01.11.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

Также на длинные выходные на Южном Урале будет скорректирован график движения пригородных поездов. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Афиша с 3 по 9 ноября 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише.

2025-11-05PKT12:06:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Оперативная обстановка.
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» Теплый фронт принесет +10 и дождь в Челябинскую область 15 октября.
» Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.
» Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Стажировка в «Жемчужинке».
» Оперативная обстановка.
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» Теплый фронт принесет +10 и дождь в Челябинскую область 15 октября.
» Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.
» Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Стажировка в «Жемчужинке».

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги