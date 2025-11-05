Озёрск музыкальный. «Рифею» — 50.

2025-11-07PKT12:01:00

26 октября в Центральной городской библиотеке Озёрска состоялся первый в череде концертов, посвященных 50-летию клуба авторской песни "Рифей". Вашему вниманию - телеверсия концерта.

