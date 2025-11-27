Обратная связь Суббота, 29 ноября, 07:45
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Археологи ЮУрГУ разгадали, что за путники укрывались в Симских пещерах.

Археологи ЮУрГУ разгадали, что за путники укрывались в Симских пещерах.

В древности по этим местам проходил особый путь через Каменный пояс. Подробнее

| Общественная жизнь

Синоптики рассказали, почему в Челябинске нет снега и какой будет зима.

Синоптики рассказали, почему в Челябинске нет снега и какой будет зима.

На дворе — конец ноября, до начала зимы остается несколько дней, а привычного снега так и нет. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 28.11.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.

Служба в этих войсках всегда была престижной.

Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области. Подробнее

| Общественная жизнь

Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.

Служба в этих войсках всегда была престижной.

Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области. Подробнее

| Общественная жизнь

Монастырская заимка в Каслинском округе стала памятником культурного наследия.

Монастырская заимка в Каслинском округе стала памятником культурного наследия. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

За незаконную рубку предусмотрена уголовная ответственность.

За незаконную рубку предусмотрена уголовная ответственность.

Леса Челябинской области взяли под усиленную охрану в предновогодний период. Подробнее

| Общественная жизнь

В селе Кизильском открылся современный физкультурно-спортивный комплекс.

В селе Кизильском открылся современный физкультурно-спортивный комплекс. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Синоптики рассказали, почему в Челябинске нет снега и какой будет зима.

Синоптики рассказали, почему в Челябинске нет снега и какой будет зима.

 Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Синоптики рассказали, почему в Челябинске нет снега и какой будет зима.

На дворе — конец ноября, до начала зимы остается несколько дней, а привычного снега так и нет. Согласно многолетней статистике Челябинского гидрометцентра, устойчивый снежный покров в городе обычно появляется к 13 ноября. Однако, как отмечают специалисты, в последние годы ноябрь все чаще напоминает позднюю осень. С чем это связывают эксперты? Читайте в нашем материале.

Синоптики связывают погодные изменения с глобальным потеплением, о чем журналистам «КП – Челябинск» рассказали специалисты Челябинского гидрометцентра. Они ссылаются на исследования, которые показывают изменения климата: «Температура воздуха на Земле растет, и Южный Урал не исключение. Здесь изменения хорошо видны: увеличивается продолжительность осени и весны, становится больше аномально теплых периодов во всех временах года. Аномально холодные периоды тоже бывают, но реже, и их продолжительность сокращается».

Бесснежный ноябрь вовсе не обещает мягкую зиму. По данным синоптиков, характер сезона будет зависеть от преобладающего движения в тропосфере и влияния воздушных масс. Небольшой мокрый снег эксперты прогнозируют 29 ноября, однако устойчивый снежный покров он не сулит — из-за плюсовой температуры снег быстро растает.

К слову, на будущем урожае зерновых теплый ноябрь не должен отразиться, считают аграрии. Посеянные озимые — пшеница и тритикале — не спешат прорастать, ведь температура почвы ниже температуры воздуха. Однако если снежный покров так и не установится, а привычные морозы нагрянут в декабре, то это может привести к печальным процессам.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1137265/

2025-11-28PKT10:27:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» В Чебаркульском округе восстановили родник с многовековой историей.
» В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.
» Почему магия так привлекает человека.
» Озёрск музыкальный. «Рифею» — 50.
» Оперативная обстановка.
» Озёрск музыкальный. Концерт «Любви все возрасты покорны» в ОГКИ.
» Оперативная обстановка.
» В Чебаркульском округе восстановили родник с многовековой историей.
» В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.
» Почему магия так привлекает человека.
» Озёрск музыкальный. «Рифею» — 50.
» Оперативная обстановка.
» Озёрск музыкальный. Концерт «Любви все возрасты покорны» в ОГКИ.
» Оперативная обстановка.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги