Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Синоптики рассказали, почему в Челябинске нет снега и какой будет зима.

На дворе — конец ноября, до начала зимы остается несколько дней, а привычного снега так и нет. Согласно многолетней статистике Челябинского гидрометцентра, устойчивый снежный покров в городе обычно появляется к 13 ноября. Однако, как отмечают специалисты, в последние годы ноябрь все чаще напоминает позднюю осень. С чем это связывают эксперты? Читайте в нашем материале.

Синоптики связывают погодные изменения с глобальным потеплением, о чем журналистам «КП – Челябинск» рассказали специалисты Челябинского гидрометцентра. Они ссылаются на исследования, которые показывают изменения климата: «Температура воздуха на Земле растет, и Южный Урал не исключение. Здесь изменения хорошо видны: увеличивается продолжительность осени и весны, становится больше аномально теплых периодов во всех временах года. Аномально холодные периоды тоже бывают, но реже, и их продолжительность сокращается».

Бесснежный ноябрь вовсе не обещает мягкую зиму. По данным синоптиков, характер сезона будет зависеть от преобладающего движения в тропосфере и влияния воздушных масс. Небольшой мокрый снег эксперты прогнозируют 29 ноября, однако устойчивый снежный покров он не сулит — из-за плюсовой температуры снег быстро растает.

К слову, на будущем урожае зерновых теплый ноябрь не должен отразиться, считают аграрии. Посеянные озимые — пшеница и тритикале — не спешат прорастать, ведь температура почвы ниже температуры воздуха. Однако если снежный покров так и не установится, а привычные морозы нагрянут в декабре, то это может привести к печальным процессам.

