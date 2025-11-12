Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

Построенный женщиной старинный мост на Южном Урале стал памятником культурного наследия.

В реестр объектов культурного наследия Челябинской области включили Никольский железнодорожный мост через реку Сим, построенный в 1930-м году в Ашинском муниципальном округе, в шести километрах к востоку от Миньяра. Мост представляет собой монументальную железобетонную конструкцию из четырех арок, облицованную бутовым камнем.

Как сообщили в Госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, строительство моста потребовало значительных инженерных усилий и проходило в сложных условиях, с прорубкой проходов в скалах для прокладки железнодорожных путей. Материалы доставлялись на лошадях, а для рабочих были построены временные бараки.

— Существует историческое свидетельство о том, что руководитель работ — женщина-инженер — встала под мост во время первого испытания под нагрузкой, символизируя веру в надежность конструкции. Это был поступок, ставший легендарным в истории строительства, — рассказали в Госкомитете.

По информации из архивных материалов, Никольский мост в свое время стал одним из первых арочных бетонных сооружений подобного типа в СССР. Он представляет собой образец промышленной архитектуры начала 1930‑х годов. На арке до сих пор можно увидеть надпись с годом завершения строительства — 1930, а также традиционные символы герба СССР: серп и молот.

В Госкомитете отмечают историческую ценность моста. В свое время он стал частью масштабной модернизации Самаро-Златоустовской железной дороги, которая связала регион с другими частями России. Благодаря этой магистрали стало возможным развитие промышленности и сельского хозяйства, превратившее Южный Урал в один из крупнейших металлургических центров страны.

