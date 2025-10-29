К российскому «Большому этнографическому диктанту» вырос интерес во всем мире.

Обратная связь Пятница, 31 октября, 02:04
С 1 по 8 ноября 2025 года в нашей стране пройдет «Большой этнографический диктант». Участникам акции надо будет ответить на 30 тестовых вопросов, чтобы проверить уровень своей осведомленности о культуре и традициях разных народов . Раньше такой диктант проводился только очно, но сейчас в нем можно поучаствовать онлайн. Этим пользуются не только россияне, но и жители других стран.

— «Большой этнографический диктант» вышел за границы нашей Родины. Поучаствовать в нем можно из любой точки мира, — сказал сегодня на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» начальник Управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.

В этом году эта просветительская акция отметит свое десятилетие. Приурочена она ко Дню народного единства. В преддверии «Большого этнографического диктанта» координаторы акции, представители правительства и наццентров Челябинской области, а также участники специальной военной операции рассказали, почему, по их мнению, так важно это мероприятие.

— Называется акция диктантом, но это, конечно же, тест, — уточняет начальник Управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов. — Когда его проводили в первый раз, думали, что это будет разовая акция. Но всем так понравилось, что решили сделать «Большой этнографический диктант» традиционным. И вопросы не кончаются — их каждый год все больше и больше.

Дело в том, что для диктанта ежегодно отбирают 30 вопросов. Задать их могут все желающие. В нашей стране проживает около 200 народов, почти столько же языков, поэтому и тем, касающихся национальной истории, культуры и традиций разных народов нашей страны, очень много.

На вопрос «Губернии», есть ли вопросы, касающихся украинцев, наших братьев-славян (эта тема во времена спецоперации особенно важна), Дмитрий Семенов ответил утвердительно:

— У нас общая история. Очень много событий нашей страны связано с украинским народом. Вместе мы и с Наполеоном сражались, и в Великой Отечественной войне защищали нашу Родину.

Кстати, украинцы тоже принимают участие в диктанте. Не только живущие на территории России (и Челябинской области в частности, где все такие наццентры поддерживают акцию и даже предлагают вопросы). Проходят тест онлайн из разных стран, правда, о национальной принадлежности и о гражданстве участников, конечно, не спрашивают.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1136626/

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

