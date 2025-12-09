Фото: нейросеть

Утренняя зарядка зимой активирует иммунитет и метаболизм.

Легкая физическая нагрузка после сна оказывает мощную поддержку здоровью.

Зима — время, когда образ жизни у людей становится менее подвижным, что также замедляет обменные процессы и делает слабее иммунную систему. Утренняя зарядка зимой — отличный вариант оказать поддержку организму.

Если человек делает регулярно утреннюю гимнастику, он обеспечивает стимуляцию кровообращения, ускорение метаболизма и совершает «запуск» организма после ночного отдыха.

«Утренние нагрузки в это время года считаются более эффективными, поскольку зимой телу приходится тратить большее количество энергии на обеспечение терморегуляции, что будет выражено усиленным метаболическим откликом. В зимние месяцы очень важно заботиться о разогреве мышц и суставов, чтобы профилактировать чувство скованности и травматичность»,— говорят терапевты.

За счет короткой разминки повышается бодрость и работоспособность, поскольку активируется симпатическая нервная система, кислород к мозгу поступает лучше, а эндорфины создают приподнятое настроение. Привычка делать зарядку способствует крепости иммунитета, стимуляции лимфотока и «прокачивает» дыхательную систему, что важно для сокращения рисков ОРВИ.

