| Общественная жизнь

Утренняя зарядка зимой активирует иммунитет и метаболизм.

Легкая физическая нагрузка после сна оказывает мощную поддержку здоровью. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области введен карантин по гриппу с 10 декабря.

Главный санитарный врач региона Анатолий Семенов подписал постановление о введении в медицинских и социальных учреждениях карантинных мер из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 11.12.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Запланированы работы на карьере и утилизация отходов на заводе.

Жителей Челябинской области предупредили о взрывах 10 декабря. Подробнее

| Общественная жизнь

В Миассе восстанавливают помогающую при недугах старинную икону.

Образ святителя Феодосия Черниговского передали благочинному Миасского Южного округа и настоятелю Свято-Троицкого храма протоиерею Георгию Крецу старообрядцы. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 10.12.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Трассы Челябинской области обработали против наледи.

Ночью региональные дороги расчищали 49 машин. Подробнее

| Общественная жизнь

В челябинских школах не стали отменять занятия из-за морозов.

В Единой диспетчерской службе города сообщили, что 9 декабря 2025 года занятия в школах Челябинска проходят в обычном режиме. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Утренняя зарядка зимой активирует иммунитет и метаболизм.

Фото: нейросеть

Легкая физическая нагрузка после сна оказывает мощную поддержку здоровью.

Зима — время, когда образ жизни у людей становится менее подвижным, что также замедляет обменные процессы и делает слабее иммунную систему. Утренняя зарядка зимой — отличный вариант оказать поддержку организму.

Если человек делает регулярно утреннюю гимнастику, он обеспечивает стимуляцию кровообращения, ускорение метаболизма и совершает «запуск» организма после ночного отдыха.

«Утренние нагрузки в это время года считаются более эффективными, поскольку зимой телу приходится тратить большее количество энергии на обеспечение терморегуляции, что будет выражено усиленным метаболическим откликом. В зимние месяцы очень важно заботиться о разогреве мышц и суставов, чтобы профилактировать чувство скованности и травматичность»,— говорят терапевты.

За счет короткой разминки повышается бодрость и работоспособность, поскольку активируется симпатическая нервная система, кислород к мозгу поступает лучше, а эндорфины создают приподнятое настроение. Привычка делать зарядку способствует крепости иммунитета, стимуляции лимфотока и «прокачивает» дыхательную систему, что важно для сокращения рисков ОРВИ.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/utrennyaya-zaryadka-zimoy-aktiviruet-immunitet-i-metabolizm/

2025-12-11PKT10:54:00

Челябинская область, Озерск.

