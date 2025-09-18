Обратная связь Суббота, 20 сентября, 03:33
| Новости » Общественная жизнь

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

 Фото: нейросеть

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

Эту ягоду относят к суперфудам.

Облепиху можно считать настоящим витаминным коктейлем: она в разы богаче лимона поддерживающим иммунитет витамином С, насыщена витаминами группы В, в которых нуждается нервная система, содержит витамин Е, важный для репродуктивной функции, и витамин К, укрепляющий кости.

«Облепиха также располагает ненасыщенными жирными кислотами омега-7 — они помогают восстанавливать слизистые оболочки и заживлять раны, а еще железом, магнием, бором и серотонином — гормоном счастья»,

— говорят нутрициологи.

Чтобы повысить иммунную защиту, можно готовить морсы из облепихи или добавлять ягоды в чай.

Только пациентам с желчнокаменной болезнью, панкреатитом и повышенной кислотностью желудка стоит согласовать с врачом возможность употребления облепихи.

Читайте также: Этот чай укрепит иммунитет осенью.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/podderzhat-immunitet-v-sezon-prostud-mozhet-oblepikha/

2025-09-19PKT12:39:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

