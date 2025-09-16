Эти соки поддержат иммунитет осенью.

Обратная связь Четверг, 18 сентября, 14:53
Общественная жизнь

Штрафы будут приходить ежедневно? Когда в России автомобилистов без ОСАГО начнут вычислять по камерам.

Активнее бороться с нарушителями поручил Путин.

Общественная жизнь

Общественная жизнь

Общественная жизнь

Общественная жизнь

Общественная жизнь

Тыква поможет укрепить иммунитет и нормализовать вес.

Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Общественная жизнь

Фестиваль духовной музыки пройдет в девяти городах и селах Челябинской области.

Общественная жизнь

В ноябре южноуральцев ждут длинные выходные.

Общественная жизнь

 Фото: нейросеть

Они также помогут при упадке сил.

Осенью организм становится зависимым от изменения погодных условий и увеличения вирусных агентов, поэтому нуждается в поддержке. Помочь здоровью можно при помощи правильных соков.

«Важно учитывать, что во фруктовых соках много сахаров, поэтому с целью получения пользы их нужно пить в ограниченном количестве и лучше разводить водой. Нельзя выпивать по стакану чистого сока апельсина, например. Это равноценно четырем-пяти съеденным фруктам, что представляет серьезную нагрузку на организм», — объясняют диетологи.

Свежевыжатый сок нужно выпивать сразу. Можно приготовить достаточный объем и разделить на всю семью. Допустимая порция фруктового сока на человека — 100 мл, которые еще нужно развести водой. Что касается овощных соков, для них таких серьезных ограничений нет.

Из чего можно приготовить сок:

• из моркови, свеклы и огурца — отвечает за восполнение дефицитов микроэлементов, помогает печени;

• из капусты, яблока и моркови — улучшает пищеварительные процессы и насыщает витамином C;

• из томата, сельдерея, зелени — является мощным источником антиоксидантов, справляется с усталостью;

• из апельсина, моркови, имбиря — идеален для повышения тонуса и борьбы с хандрой;

• из киви, репы, апельсина — будет источником витамина С, даст тонус;

• из картофеля, свеклы, моркови — поспособствует повышению гемоглобина;

• из черноплодной рябины, яблока, куркумы — имеет мощный противовоспалительный эффект.

При заболеваниях ЖКТ, сахарном диабете, аллергии и приеме лекарств в употреблении соков нужно проявить осторожность.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/eti-soki-podderzhat-immunitet-osenyu/

