Обратная связь Понедельник, 22 сентября, 19:27
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Озёрск в лицах. Лариса Алфёрова.

Озёрск в лицах. Лариса Алфёрова.

Нередко мы связываем успех в индустрии моды с шумом столиц, подиумами и глянцевыми вечеринками. Но героиня нашего интервью доказывает: география не определяет границы возможностей. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 22 по 28 сентября.

Афиша с 22 по 28 сентября 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинская область вошла в топ-20 регионов по уровню заработных плат.

Челябинская область вошла в топ-20 регионов по уровню заработных плат. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 22.09.2025 Подробнее

| Общественная жизнь

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

Эту ягоду относят к суперфудам. Подробнее

| Общественная жизнь

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

Эту ягоду относят к суперфудам. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Штрафы будут приходить ежедневно? Когда в России автомобилистов без ОСАГО начнут вычислять по камерам.

Штрафы будут приходить ежедневно? Когда в России автомобилистов без ОСАГО начнут вычислять по камерам.

Активнее бороться с нарушителями поручил Путин.

Водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам. Подробнее

| Общественная жизнь

Для подростков в Челябинске стартовал проект, который поможет определиться с профессией.

Для подростков в Челябинске стартовал проект, который поможет определиться с профессией.

Руководитель некоммерческой организации в Челябинске запустила бесплатный проект для подростков, который поможет определиться с будущей. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

 Фото: нейросеть

Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха.

Эту ягоду относят к суперфудам.

Облепиху можно считать настоящим витаминным коктейлем: она в разы богаче лимона поддерживающим иммунитет витамином С, насыщена витаминами группы В, в которых нуждается нервная система, содержит витамин Е, важный для репродуктивной функции, и витамин К, укрепляющий кости.

«Облепиха также располагает ненасыщенными жирными кислотами омега-7 — они помогают восстанавливать слизистые оболочки и заживлять раны, а еще железом, магнием, бором и серотонином — гормоном счастья»,

— говорят нутрициологи.

Чтобы повысить иммунную защиту, можно готовить морсы из облепихи или добавлять ягоды в чай.

Только пациентам с желчнокаменной болезнью, панкреатитом и повышенной кислотностью желудка стоит согласовать с врачом возможность употребления облепихи.

Читайте также: Этот чай укрепит иммунитет осенью.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/podderzhat-immunitet-v-sezon-prostud-mozhet-oblepikha/

2025-09-22PKT10:51:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен.
» Озерск музыкальный. Концерт поэтов и бардов Озёрска.
» Оперативная обстановка 26.08.2025.
» Прием заявок на грантовый конкурс «Люди и города ЯОК» продлили до 10 сентября.
» 80-летний пенсионер из Озерска пробежал три земных экватора.
» Оперативная обстановка 27.08.2025.
» В центре внимания. Танго в Озёрске.
» График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен.
» Озерск музыкальный. Концерт поэтов и бардов Озёрска.
» Оперативная обстановка 26.08.2025.
» Прием заявок на грантовый конкурс «Люди и города ЯОК» продлили до 10 сентября.
» 80-летний пенсионер из Озерска пробежал три земных экватора.
» Оперативная обстановка 27.08.2025.
» В центре внимания. Танго в Озёрске.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги