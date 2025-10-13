Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Челябинск сформировал статус города экологической культуры.

На этой неделе региональная столица уже в третий раз принимает всероссийский детский экологический форум, который объединит более 2500 школьников из 51 региона России. Ребята представят свои проекты по сохранению природы, спасению рек, озер, лесов, животных. Несмотря на то, что форум детский, он всегда интересен взрослым. Специалисты объясняют этот интерес тем, что дети мыслят категориями ценности и красоты. И поэтому их предложения по сохранению природы зачастую отличаются простотой и гениальностью одновременно. Участники Экспертного клуба Челябинской области попытались разобраться, как Челябинской области удалось выйти в лидеры в вопросах экопросвещения и почему важно погружать детей в экологическую проблематику.

По мнению председателя Общественной палаты Челябинской области Николая Дейнеко, III Всероссийский детский экологический форум — не просто масштабное событие. Его можно считать смотром юных талантов и настоящих гражданских позиций. Школьники проявляют серьезный интерес к экологическому благополучию своих регионов, целый год работая над своими проектами, чтобы затем в Челябинске презентовать идеи и предложения. Кто-то выступает с инициативой по спасению краснокнижных растений, а кто-то предлагает хороший подход для формирования простых, но важных экопривычек. Как показывает практика двух предыдущих экофорумов, многие проекты ребят заслуживают внимания и воплощения в жизнь.

— Взгляд детей на экологию уникален, — обратил внимание Николай Дейнеко. — Школьники мыслят не категориями отчетности и затрат, а категориями ценности и красоты. Они не ищут сложных технологических обходных путей, а предлагают простые, но гениальные в своей простоте решения. Их проекты — это взгляд в будущее без скепсиса, с верой в то, что любую проблему можно решить.

Общественник убежден, что для многих ребят детский экофорум может стать хорошей стартовой площадкой.

При этом член Общественной палаты региона Альфира Сибиркина обратила внимание, что за три годы существования форум стал самой экологичной традицией, благодаря которой Челябинск можно по праву считать городом экологической культуры.

— Ведь между экологией и культурой существует неразрывная связь, — убеждена Альфира Сибиркина. — Качество взаимодействия человека с окружающей средой всегда отражает уровень его экологической культуры. Экологическая культура — это новое и очень сложное понятие, которое объединяет в себе знания основных закономерностей и взаимосвязей в природе и обществе, а также деятельностно-практическое отношение к природе.

Именно успехи в решении экологических проблем объясняют выбор в пользу Челябинска как площадки для проведения экофорума, считает член Общественной палаты региона Евгений Савченко. По словам эксперта, за прошедшие шесть лет Южный Урал накопил богатый опыт улучшения качества воздуха, реализовал сразу два масштабных проекта по рекультивации свалок — челябинской и магнитогорской, значительно обновил общественный транспорт, сделав его экологичнее, активно развивает комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. И это лишь часть успешно реализованных проектов.

— Опираясь на эти положительные результаты, Челябинская область теперь воспринимается территорией, которая не копит экологические проблемы, а решает актуальные задачи в интересах людей, — добавил Евгений Савченко. — И региональные власти готовы делиться своим богатым опытом, принимать и внедрять передовые практики поддержания экологической безопасности, продолжают системную работу по воспитанию у подрастающего поколения экологической культуры.

