Храм Симеона Верхотурского под Каслями стал съемочной площадкой для драмы о войне.

Короткометражный фильм назвали «Агитбригада. Серая зона» Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

В Челябинской области МЧС проверяет готовность котельных к зиме.

С началом отопительного сезона в Челябинской области сотрудники МЧС России проводят профилактические проверки на объектах теплоснабжения. Подробнее

В октябре изменится расписание электрички Миасс — Челябинск.

В октябре изменится расписание электрички Миасс — Челябинск. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 09.10.2025 год. Подробнее

Челябинцев предупредили об опасных туманах.

Единая дежурно-диспетчерская служба просит водителей быть особенно осторожными по утрам в эти дни. Подробнее

Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.

Продолжительный отдых стартует 31 декабря Подробнее

О горах и людях!

Иногда явления, события и факты столь велики, что уместить их в рамки одной экспозиции сложно.  Подробнее
В Челябинской области МЧС проверяет готовность котельных к зиме.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Челябинской области.

С началом отопительного сезона в Челябинской области сотрудники МЧС России проводят профилактические проверки на объектах теплоснабжения. Это нужно для того, чтобы убедиться, что котельные готовы к работе в холодное время года и защищены от возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров.

Во время посещения котельных инспекторы надзорной деятельности оценивают работу систем автоматической противопожарной защиты, наличие и исправность огнетушителей, пожарных кранов, соблюдение конструктивных требований безопасности, а также состояние эвакуационных выходов и путей.

Особое внимание уделяется подготовке персонала: важно, чтобы сотрудники знали, как действовать при возникновении пожара и умели пользоваться средствами тушения. Именно грамотные действия в первые минуты могут предотвратить серьезные последствия.

По итогам проверок специалисты дают рекомендации по устранению выявленных недостатков и снижению рисков. Такие меры помогают обеспечить стабильную работу котельных и безопасность жителей в зимний период.

Ранее в администрации Челябинска сообщили, что тепло уже подано во все социальные учреждения и 99 процентов жилых домов города. Количество домов, которые еще остаются без отопления, быстро сокращается.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1136154/

