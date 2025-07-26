Обратная связь Четверг, 4 сентября, 17:25
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В Челябинске школы и детские сады могут подключить к отоплению раньше срока.

В Челябинске школы и детские сады могут подключить к отоплению раньше срока. Подробнее

| Общественная жизнь

Группа «Братья Грим» и певец Акмаль выступят в Челябинске на Дне города.

Группа «Братья Грим» и певец Акмаль выступят в Челябинске на Дне города.

Они станут хедлайнерами гастрофестиваля «Блюда от верблюда» Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Стань частью добрых перемен.

Четвертый ежегодный фестиваль волонтёров Озёрска состоится 6 сентября в 12:00 по проспекту Карла Маркса (около ТЦ «Наш Мир»). Подробнее

| Общественная жизнь

Какая погода будет в Челябинской области 3 сентября.

Узнайте прогноз и одевайтесь правильно. Подробнее

| Общественная жизнь

В парке «Притяжение» Магнитогорска откроется аллея с ретро-скульптурами пионеров.

Их вывезли из заброшенного лагеря и отреставрировали. Подробнее

| Общественная жизнь

В пригороде Челябинска построят школу с бассейном, залом для боевых искусств и стрелковым тиром.

Передовую школу для талантливой молодежи начнут строить в 2027 году. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 03.09.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 03.09.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В Челябинске школы и детские сады могут подключить к отоплению раньше срока.

В Челябинске школы и детские сады могут подключить к отоплению раньше срока.

 Фото: Олег Каргаполов, из архива «Вечернего Челябинска»

В Челябинске школы и детские сады могут подключить к отоплению раньше срока.

Детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения смогут начать отопительный сезон раньше официальной даты. Для этого руководителям учреждений нужно подать заявку в единую теплоснабжающую организацию.

В последние дни в Челябинске установилась прохладная погода. Снижение температуры воздуха особенно чувствительно для детей, пожилых людей и пациентов, находящихся в социальных учреждениях. Раннее подключение отопления поможет им сохранить здоровье.

Ранний запуск отопления возможен только в том случае, если все внутренние системы здания готовы к приему теплоносителя, а у учреждения нет долгов за теплоэнергию. Если эти требования выполнены, тепло может поступить до начала общего отопительного сезона, сообщили в единой теплоснабжающей организации.

Для многоквартирных домов отопление включат по стандартным правилам. Согласно нормам, тепло подается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 °C в течение пяти дней подряд. Официальное решение о старте сезона принимает глава города.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1135474/

2025-09-04PKT10:43:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, губерния, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Пролежат до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму.
» Алексей Текслер: «Новые медцентры на Южном Урале станут драйверами развития здравоохранения».
» Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году.
» Турнир по женскому мини-футболу.
» Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.
» Оперативная обстановка 07.08.2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Пролежат до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму.
» Алексей Текслер: «Новые медцентры на Южном Урале станут драйверами развития здравоохранения».
» Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году.
» Турнир по женскому мини-футболу.
» Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.
» Оперативная обстановка 07.08.2025.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги