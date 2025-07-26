Фото: Олег Каргаполов, из архива «Вечернего Челябинска»

В Челябинске школы и детские сады могут подключить к отоплению раньше срока.

Детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения смогут начать отопительный сезон раньше официальной даты. Для этого руководителям учреждений нужно подать заявку в единую теплоснабжающую организацию.

В последние дни в Челябинске установилась прохладная погода. Снижение температуры воздуха особенно чувствительно для детей, пожилых людей и пациентов, находящихся в социальных учреждениях. Раннее подключение отопления поможет им сохранить здоровье.

Ранний запуск отопления возможен только в том случае, если все внутренние системы здания готовы к приему теплоносителя, а у учреждения нет долгов за теплоэнергию. Если эти требования выполнены, тепло может поступить до начала общего отопительного сезона, сообщили в единой теплоснабжающей организации.

Для многоквартирных домов отопление включат по стандартным правилам. Согласно нормам, тепло подается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 °C в течение пяти дней подряд. Официальное решение о старте сезона принимает глава города.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1135474/