Челябинские гостиницы, санатории и базы отдыха обязали пройти самооценку.

Самооценку должны пройти также хостелы, пансионаты, дома отдыха, кемпинги, глэмпинги. Сделать это нужно до 1 сентября. Все прошедшие самооценку средства размещения включат в реестр Росаккредитации.

Как уточнили в Росреестре, это обязательное условие для дальнейшей работы и размещения на агрегаторах бронирования. Если средства размещения не пройдут самооценку, их удалят из агрегаторов бронирования. Им нельзя будет принимать у себя гостей, и размещать рекламу.

С 6 сентября за работу без регистрации начнут штрафовать. Индивидуальных предпринимателей будут наказывать рублем от 50 до 75 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафы в разы больше – от 300 до 450 тысяч рублей.

За последние несколько лет туристическая сфера в Челябинской области заметно приросла новыми средствами размещения. В области создают необходимую туристическую инфраструктуру, строят гостиницы, модульные номера. По итогам прошлого года, доходы гостиниц региона и других средств размещения выросли на 4,5 процента. Если считать в рублевом эквиваленте, то за 2024-й они заработали 14,1 миллиарда рублей. В сравнении с доковидными временами доходы гостиниц Челябинской области выросли почти в 2,5 раза.

В середине июля этого года стало известно, что Южный Урал получит дополнительно 197 миллионов рублей на создание мобильных гостиниц.

