Эксперты отмечают четкую экологическую позицию южноуральцев.

Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Пять проектов Челябинской области получили грант Президентского фонда природы. На конкурс поступило более 1600 заявок со всей страны. 164 проекта признаны победителями. Участники Экспертного клуба Челябинской области попытались понять, как реализация экологических проектов поможет сохранить природное наследие региона.

Благодаря грантовой поддержке на Южном Урале усилят спасение краснокнижной утки савки, будут восстанавливать исчезающие виды рыб в озере Зюраткуль, а также планируют развивать туристическую инфраструктуру в заповедных зонах и увеличить количество фотоловушек для наблюдения за животными, которые живут в национальных парках нашего региона. Смогут ли подобные экопроекты изменить экологическое сознание жителей, и какие из направлений могут стать наиболее эффективными – в этих вопросах попытались разобраться участники Экспертного клуба Челябинской области.

Член Общественной палаты Челябинской области Альфира Сибиркина убеждена: южноуральские проекты победили в конкурсе Президентского фонда природы не случайно. Это стало возможным благодаря активности самих жителей и поддержки экологических направлений со стороны руководства области. По мнению эксперта, сомнений в том, что проекты-победители помогут развивать экотуризм на Южном Урале быть не может.

– В современном мире очень важна позитивная экологическая позиция, когда преобладают биосферные смыслы, экосберегающее и экологически ответственное поведение, – обратила внимание Альфира Сибиркина. – То, что по итогам первого грантового конкурса Президентского фонда природы в список вошли сразу пять южноуральских проектов, подтверждает наличие у жителей Челябинской области четкой позитивной экологической позиции.

И эта позиция будет только укрепляться. Ведь, как обратил внимание член Общественной палаты Республики Дагестан, эксперт в области туризма и экологии Эльдар Адельшинов, гуляя по оборудованному экомаршруту, человек начинает воспринимать природу как ценность, которую важно беречь. А новое поколение защитников природы воспитывают в том числе и полевые проекты, к которым привлекают молодежь. И в этом также есть большая ценность.

– Южный Урал уникален своими природными ресурсами, – добавил Эльдар Адельшинов. – И экопроекты Президентского фонда природы позволяют сохранить их от разрушения.

К реализации таких проектов крайне важно привлекать широкий круг общественности. И именно в этом заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования ЧелГУ, кандидат экономических наук Дмитрий Двинин видит основную идею нового грантового конкурса Президентского фонда природы.

– Экологических проблем, которые хорошо известны обществу, много, – добавил Дмитрий Двинин. – Их могут решать совместными усилиями общественные организации, экодвижения и рядовые граждане. Но им требуется организационная и финансовая помощь.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/society/1135222/