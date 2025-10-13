Фото: ИА «Первое областное»

На дорогах утром будет скользко.

Теплый фронт принесет +10 и дождь в Челябинскую область 15 октября.

Сегодня, 15 октября, в Челябинской области почти повсеместно пройдут небольшие дожди. Ветер сохранится порывистым. Утром южноуральцев ждут неприятности в виде гололеда — это результат ночного дождя со снегом и низкой температуры. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске день выдастся дождливым. Градусники покажут +5°C. Ветер юго-восточный, до 5 метров в секунду.

В Магнитогорске температура та же, но ожидается, что осадки прекратятся к вечеру. Ветер слабее — до 3 метров в секунду.

В Златоусте дождь не прекратится и будет +3°C.

В Сатке чуть теплее — до +7 градусов. Хмуро и сыро.

В Аше воздух прогреется до +10 градусов. Дождь.

В Верхнеуральске и Нязепетровске прохладно — около +4 градусов. И здесь не обойдется без дождя.

В целом воздух по области будет прогреваться неравномерно — от +2 до +10 градусов. Пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 4—9 метров в секунду, порывы до 14.

