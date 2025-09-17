Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Штрафы будут приходить ежедневно? Когда в России автомобилистов без ОСАГО начнут вычислять по камерам.

Активнее бороться с нарушителями поручил Путин.

Водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам.

С 1 ноября водителей должны начать штрафовать с помощью камер за езду без полиса автострахования ОСАГО. Но, по данным «Коммерсанта», система будет готова только к осени 2026 года. В свою очередь сенатор Артем Шейкин в беседе с MSK1.RU вовсе заявил, что говорить о штрафах преждевременно — решение запустить механизм пока не принято.

«Речь не идет о привлечении автовладельцев к административной ответственности в автоматическом порядке. В первую очередь необходимо проработать технические и организационные аспекты», — сказал он.

Принять дополнительные меры по борьбе с водителями без ОСАГО поручил президент России Владимир Путин. Штраф за отсутствие полиса — 800 рублей, а за повторное нарушение — 3000–5000 рублей.

MSK1.RU обсудил с экспертами, что изменится для автовладельцев, будут ли ошибаться камеры и как россияне всё равно попытаются сэкономить на страховке.

Кого накажут, если всё-таки начнут штрафовать по камерам.

Автоэксперт Дмитрий Попов поддержал нововведение, которое «сильно ударит» по водителям, покупающим поддельные полисы. При этом собеседник обратил внимание, что систему разрабатывали несколько лет, потому что сложно было синхронизировать базы данных.

«Когда механизм полностью заработает, нарушителю каждый день будет приходить штраф. Правда, россиянин силен всегда что-то придумывать, и народ продолжит „химичить“. Теперь они станут покупать полисы, но регистрировать транспортные средства на водителей, у которых самые низкие коэффициенты. Но это не будет носить массовый характер», — рассказал Попов MSK1.RU.

Стоимость ОСАГО зависит от региона, периода использования машины, ее мощности, аккуратности водителя, его возраста и стажа и от числа вписанных в страховку людей. Автоэксперт привел в пример себя и дочь: у него страховка стоит 6 тысяч рублей в год, а у нее — аж 37 тысяч.

«Новые правила — это хорошо, потому что автовладельцам придется как минимум оформлять настоящий полис и какими-то деньгами они вынуждены будут поучаствовать в нашем всеобщем социальном договоре», — считает Попов.

Автомобильный юрист Лев Воропаев сообщил MSK1.RU, что в некоторых регионах без ОСАГО ездят 80% автолюбителей, и таких станет гораздо меньше. Он объяснил, что штрафовать повторно (на 3000–5000 тысяч рублей) можно спустя 10 дней после первого нарушения.

«А так каждый день будут выписывать, как будто водитель впервые совершил правонарушение», — уточнил он.

Московский Центр организации дорожного движения сообщил MSK1.RU, что технически камеры в столице «давно готовы» фиксировать отсутствие полиса ОСАГО, но запуск системы — в компетенции МВД. Мы направили запрос в министерство.

По данным Российского союза автостраховщиков, без полиса ездит почти каждый десятый водитель.

Будут ли ошибаться камеры

Автоэксперт Дмитрий Попов предположил, что квитанции могут приходить несколько раз за день, если разные камеры снимут нарушителя одна за другой, пока система не успеет обработать первый штраф. Возможно ошибочное распознавание номеров, как бывает и сейчас.

Автоюрист Лев Воропаев считает, что могут быть сбои в системе обмена данными между ГАИ и страховыми компаниями. Водитель может оформить ОСАГО и попасть под камеру, пока его еще не внесли в базу, привел пример спикер.

«Почему камеры внедряли такой длительный период? Только потому, что не могли наладить систему обмена данных между ГАИ и страховыми компаниями. Наладили ли они его — не знаю. Работает ли всё без сбоев — тоже большой вопрос», — сказал Воропаев.

За что еще россиян наказывают по ошибке:

за непристегнутый ремень безопасности у пассажира, которого даже нет в авто;

за разговор по телефону, которого не было;

за вынужденное пересечение сплошной линии — как за обгон.

Обжаловать такие штрафы, вынесенные автоматически, можно через «Госуслуги» в течение 10 дней. Всего в 2024 году, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, с помощью камер вынесли 236,2 млн штрафов (93% от всех). Чаще всего водители превышают скорость.

Что еще изменится для автовладельцев.

С 1 ноября сменится методика расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей — его привяжут к мощности двигателя. Уже с января ставка утильсбора впервые превысит стоимость нового автомобиля в России (Lada Granta).

С марта следующего года таксистов обяжут пересесть на российские или локализованные машины. Из-за этого таксопарки могут начать распродавать иномарки, которые не подходят под новые нормы.

