Самые важные изменения для автомобилистов в 2025 году – обзор.

Учет без ОСАГО, штрафы, замена водительского удостоверения и о других изменениях для автомобилистов в 2025 году.

Если в 2025 году истекает срок водительских прав, их можно не менять – они будут автоматически продлены на три года.

Кроме того, с 2025 года обмениваться документами со страховой компанией можно через ее официальный сайт или мобильное приложение.

При желании в электронном виде можно будет:

- отправлять в страховую компанию подтверждающие документы для страхового возмещения;

- получать от страховой компании направление на ремонт.

После подписания закона ответственность за некоторые нарушения станет серьезнее: за непристегнутый ремень вместо 1 тыс. придется выложить 1,5 тыс. рублей, за проезд на красный свет – столько же, управление в нетрезвом виде обойдется в 45 тыс. вместо 30 тыс. рублей. При оплате в течение 30 дней скидка составит 25%.

Если сейчас полис ОСАГО владелец автомобиля должен оформить в течение 10 дней после покупки, то с 1 марта 2025 года такого требования нет, и при регистрации не будут проверять наличие полиса ОСАГО. Но пользоваться машиной без ОСАГО по-прежнему нельзя.

Также по действующим правилам прежний собственник может прекратить регистрацию автомобиля, если его в течение 10 дней не поставил на учет новый владелец.

С 1 марта 2025 года это можно будет сделать сразу через портал «Госуслуги» в любом из случаев:

- договор купли-продажи заключен через «Госуслуги»; (https://clck.ru/3FB3Jx)

- договор удостоверен у нотариуса;

- смена владельца произошла по решению суда.

С бумажным договором прекратить регистрацию можно будет только через 10 дней и лично в Госавтоинспекцию.

С 1 марта 2025 года к числу оснований для осмотра автомобиля добавится возобновление регистрации после ее прекращения.

https://dostup1.ru/society/Samye-vazhnye-izmeneniya-dlya-avtomobilistov-v-2025-godu--obzor_185331.html