Южноуральцы могут помочь Челябинску получить звание культурной столицы России.

Южноуральцы могут помочь Челябинску получить звание культурной столицы России.

 Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Южноуральцы могут помочь Челябинску получить звание культурной столицы России.

Конкурс «Культурная столица 2027 года» вышел на финишную прямую. Челябинск продолжает активно участвовать в борьбе за это почетное звание, а конкуренция с другими городами-финалистами становится особенно острой. Народное голосование будет продолжаться до 6 декабря. Каждый житель региона может поддержать Челябинск на портале «Госуслуги».

Конкурс «Культурная столица года» проводится с 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он призван продемонстрировать на федеральном уровне уникальную культуру российских городов и повысить их привлекательность для туристов и инвесторов. Культурной столицей 2024 года стал Нижний Новгород, 2025 года — Грозный, а 2026-го — Омск.

Первый этап конкурса по выбору культурной столицы России 2027 года прошел в этом году с 15 апреля по 24 июля. Из 26 городов в финал вышли восемь — те, кто набрал больше всего голосов. Сейчас финалисты готовят программы культурных мероприятий, которые будут реализованы в случае победы.

В настоящее время за первое место борются Челябинск с 76 тысячами голосов и Вологда с 77 тысячами. Также на лидерство претендует Новосибирск с 75 тысячами голосов. Остальные претенденты на победу значительно отстают от тройки лидеров. Отдать свой голос за Челябинск можно на портале «Госуслуги».

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин призвал жителей региона поддержать Челябинск. По его словам, каждый голос важен для будущего развития культуры и искусства на Южном Урале.

— Дорогие друзья, благодаря вашей поддержке, благодаря чуткому отношению к культуре и искусству наш Челябинск вышел в финал конкурса «Культурная столица 2027». Голосование еще продолжается, поэтому у вас есть возможность зайти на «Госуслуги» и поддержать нас. Жюри будет, конечно, судить нас в декабре по нашему результату. Так что поддержим нашу культуру, наше искусство, нашу Челябинскую область! — сказал Алексей Бетехтин.

— Мы, творцы, очень желаем, чтобы в 2027 году наш прекрасный город и в честь юбилея, и в честь всех тех мероприятий, фестивалей, получил статус культурной столицы России. Мы этого достойны как никогда по всем направлениям — музыкальным, театральным, туристическим, образовательным, культурным, — говорит композитор, эксперт Общественной палаты Челябинской области Полина Сергиенко.

Финальный этап состоится 14 декабря 2025 года в Москве. На торжественной церемонии пройдут публичные презентации проектов, и жюри назовет победителя. Также будет вручена специальная премия по итогам народного голосования.

Ранее режиссер челябинского Молодежного театра Иван Миневцев Челябинский режиссер рассказал историю, как театр помог зрительнице переосмыслить жизнь.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/culture/1135748/

2025-09-18PKT13:41:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

