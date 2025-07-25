Обратная связь Понедельник, 28 июля, 11:51
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Магнитогорские школьники изобрели теплицу, которой управляет нейросеть.

Магнитогорские школьники изобрели теплицу, которой управляет нейросеть. Подробнее

| Общественная жизнь

«Поезд Победы» приедет в Челябинск и Магнитогорск.

«Поезд Победы» приедет в Челябинск и Магнитогорск.

Экспозиция будет работать по два дня. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 28.07.2025 год.  Подробнее

| Общественная жизнь

Фестиваль вкуса и стиля: Белому рынку — 6 лет.

В программе — танцы, стендап, живая музыка и призы за самые эффектные наряды. Подробнее

| Общественная жизнь

Грибными местами в Челябинской области поделились южноуральцы.

Рассказываем, какие леса в регионе подходят для тихой охоты.  Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Стала известна дата проведения «Кросса нации — 2025» в Челябинской области.

Стала известна дата проведения «Кросса нации — 2025» в Челябинской области. Главные легкоатлетические забеги пройдут в четырех городах региона. Подробнее

| Общественная жизнь

Главное сельскохозяйственное событие области. В Челябинске готовятся к «АГРО-2025».

Южноуральцы смогут попробовать натуральные продукты, а участники — побороться за звание лучшего. Подробнее

| Общественная жизнь

Школьник из Кыштыма поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении птичника.

Школьник из Кыштыма поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении птичника. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

«Поезд Победы» приедет в Челябинск и Магнитогорск.

«Поезд Победы» приедет в Челябинск и Магнитогорск.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Жители Челябинска и Магнитогорска смогут бесплатно увидеть уникальную выставку о событиях Великой Отечественной войны. Она разместится в вагонах тематического «Поезда Победы», который прибудет в два южноуральских города в конце июля, сообщили организаторы.

Жители Магнитогорска смогут посетить выставку 29 и 30 июля, жители Челябинска — 31 июля и 1 августа. Для того чтобы попасть в поезд, необходима регистрация на сайте проекта. Для жителей Магнитки она откроется уже сегодня, для челябинцев — 30 июля.

«Поезд Победы» состоит из 10 вагонов, в каждом — тематическая интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия.

«В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. В 2024‑м при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запущена интерактивная версия уникальной экспозиции. Специально для нее разработали 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов», — рассказали организаторы.

Регистрация на сайте проекта необходима для каждого посетителя старше 12 лет. Зарегистрированный пользователь получит билет на указанную электронную почту. Дети до 12 лет проходят в сопровождении взрослого по одному билету.

Посетителей просят не опаздывать и приходить чуть раньше указанного в билете времени, так как группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом.

Кстати, посетить поезд можно и в режиме онлайн на сайте проекта.

Возрастное ограничение 12+.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/poezd-pobedy-priedet-v-chelyabinsk-i-magnitogorsk/

2025-07-28PKT10:56:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, Челябинск, выставка.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Сергей Гергенрейдер: прогулочная зона по берегу Иртяша подчеркнёт уникальность нашего города.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 01.07.2025 г.
» Озёрск музыкальный. Концерт народных инструментов в ОГКИ.
» В Озерске прошёл главный городской «Выпускной со школой Росатома».
» Андрей Комаров дал старт новому производству на Урале.
» Территория вокруг городского пруда преображается и хорошеет.
» Южноуральцы подали рекордное количество заявлений на регистрацию брака 25 июля.
» Сергей Гергенрейдер: прогулочная зона по берегу Иртяша подчеркнёт уникальность нашего города.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 01.07.2025 г.
» Озёрск музыкальный. Концерт народных инструментов в ОГКИ.
» В Озерске прошёл главный городской «Выпускной со школой Росатома».
» Андрей Комаров дал старт новому производству на Урале.
» Территория вокруг городского пруда преображается и хорошеет.
» Южноуральцы подали рекордное количество заявлений на регистрацию брака 25 июля.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги