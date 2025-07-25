«Поезд Победы» приедет в Челябинск и Магнитогорск.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Жители Челябинска и Магнитогорска смогут бесплатно увидеть уникальную выставку о событиях Великой Отечественной войны. Она разместится в вагонах тематического «Поезда Победы», который прибудет в два южноуральских города в конце июля, сообщили организаторы.

Жители Магнитогорска смогут посетить выставку 29 и 30 июля, жители Челябинска — 31 июля и 1 августа. Для того чтобы попасть в поезд, необходима регистрация на сайте проекта. Для жителей Магнитки она откроется уже сегодня, для челябинцев — 30 июля.

«Поезд Победы» состоит из 10 вагонов, в каждом — тематическая интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия.

«В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. В 2024‑м при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запущена интерактивная версия уникальной экспозиции. Специально для нее разработали 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов», — рассказали организаторы.

Регистрация на сайте проекта необходима для каждого посетителя старше 12 лет. Зарегистрированный пользователь получит билет на указанную электронную почту. Дети до 12 лет проходят в сопровождении взрослого по одному билету.

Посетителей просят не опаздывать и приходить чуть раньше указанного в билете времени, так как группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом.

Кстати, посетить поезд можно и в режиме онлайн на сайте проекта.

Возрастное ограничение 12+.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/poezd-pobedy-priedet-v-chelyabinsk-i-magnitogorsk/