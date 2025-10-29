Обратная связь Пятница, 31 октября, 02:04
Какой напиток может дать бодрость взамен кофе.

Какой напиток может дать бодрость взамен кофе.

 Фото: нейросеть Leonardo.Ai

Какой напиток может дать бодрость взамен кофе.

Сколько времени потребуется для отказа от привычного кофеина.

Если по той или иной причине вы задумываетесь об отказе от кофе, вам наверняка интересно, чем можно его заменить, чтобы получать желаемую бодрость. С такой задачей справятся напитки, обладающие мягким тонизирующим эффектом, не оказывающие при этом дестабилизирующего влияния на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Что же это?

«Обратите внимание на цикорий, он имеет приятный горьковатый вкус, похожий на кофе, что само по себе бодрит рецепторы. Не содержит кофеина, но богат инулином — пребиотиком, который питает здоровую микрофлору кишечника, а это основа хорошего энергообмена. Цикорий идеален для тех, кто любит вкус кофе, но не может его пить из-за гастрита или высокого давления»,

— говорит кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

Другой напиток — матча, он же зеленый японский чай. В сочетании с кофеином скрывает в составе L‑теанин, обеспечивающий плавным и длительным бодрящим эффектом без нервозности и резкого спада. Матча позволяет достичь состояния «спокойной концентрации». Станет отличной заменой для тех, кому кофе мешает сосредоточиться, вызывая тревожность.

Еще одна альтернатива — это какао, и готовить его можно даже на воде либо в сочетании с обычным или растительным молоком, и лучше не добавлять в напиток сахара. Теобромин в какао является мягким стимулятором, схожим с кофеином, но действующим деликатнее и продолжительнее. Какао обеспечит и магнием, поддерживающим состояние нервной системы и дающим отпор стрессу. Важно отдавать предпочтение натуральному какао, а не сладким растворимым смесям.

Имбирный чай — тоже вариант для замены. Гарантирует согревающий и легкий тонизирующий результат за счет гингерола. Стимулирует улучшение микроциркуляции крови, в том числе в сосудах головного мозга, что и создает ощущение ясности ума и прилива сил. Главное, не пить такой чай на пустой желудок.

Помимо напитков, есть бодрящие продукты, к ним относятся яблоки — натуральные сахара и клетчатка равны стабильному энергетическому подъему; орехи — белок, полезные жиры и магний зарядят энергией надолго; овсянка — сложные углеводы становятся топливом на несколько часов.

Как происходит отказ от кофе и сколько дней на это может уйти? В первые три дня будет «ломка» с возможными головными болями, раздражительностью, сонливостью. Это является состоянием нормы, ведь в организме происходит перестройка. Так что нужно переждать, пить больше воды и высыпаться. В промежутке от 7 до 14 дней начнется наиболее активное привыкание к новому режиму. Неприятная симптоматика исчезнет, и вам удастся почувствовать естественные ритмы своей энергии. К месяцу отказа от кофе наступает время полной адаптации, сон становится спокойным, тревожность снижается, а энергия на протяжении дня держится примерно на одном уровне без каких-либо скачков.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/kakoy-napitok-mozhet-dat-bodrost-vzamen-kofe/

2025-10-30PKT11:37:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

