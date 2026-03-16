Причиной диабета являются вовсе не сладости.

Что на самом деле запускает патологию.

Наиболее распространенным мифом о сахарном диабете II типа считается мнение, что влиять на развитие болезни способно количество потребляемых сладостей, но на самом деле между сладким и недугом нет прямой связи.

«Есть люди-сладкоежки, с настоящей зависимостью от сладкого, но утверждать, что у них со стопроцентной вероятностью разовьется сахарный диабет, нельзя. Человек без лишнего веса и ожирения, не превышающий допустимую суточную калорийность рациона, не обзаведется таким диагнозом»,— говорят эндокринологи.

Основная причина появления болезни — в систематическом переедании и наращивании лишних килограммов. Главный враг — избыток массы тела, из-за лишнего веса организм утрачивает способность нормально расщеплять глюкозу, что приводит к ее задержке в кровотоке с последующей гипергликемией.

К сожалению, современной медицине еще не дано управлять первопричинами сахарного диабета, ведь в большинстве своем они сопряжены с генетической составляющей, но профилактировать диабет II типа возможно, если приобщиться к регулярным физическим нагрузкам, отводя на активность минимум по 2,5 часа еженедельно.

