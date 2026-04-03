Сотрудники полиции продолжают беседы с несовершеннолетними о кибербезопасности, здоровом образе жизни и службе в полиции.

Очередное мероприятие состоялось в МБОУ «Лицей № 23», где перед учащимися выступила следователь следственного отдела лейтенант юстиции Наталья Яковлева.

Встреча была построена в формате открытого диалога и охватила три ключевые темы, наиболее актуальные для современной молодежи.

Особое внимание было уделено вопросам защиты от IT-преступлений. Лейтенант юстиции разобрала со школьниками основные схемы, используемые злоумышленниками, а также о правовых последствиях совершения противоправных деяний и неизбежности наказания за участие в мошеннических схемах.

Второй блок лекции был посвящен профилактике вредных привычек и формированию здорового образа жизни. Следователь подробно остановилась на негативных последствиях употребления алкоголя, табачной продукции и наркотических средств. Она акцентировала внимание слушателей не только на медицинских последствиях, но и на юридической ответственности. Школьникам напомнили о действующих административных штрафах за распитие спиртных напитков и курение в общественных местах, а также о строгой уголовной ответственности за хранение, сбыт и распространение наркотических веществ.

Завершающая часть встречи была посвящена профориентации. Наталья Яковлева рассказала о возможностях получения профессионального образования в вузах системы МВД России, социальных гарантиях, которые государство предоставляет сотрудникам органов внутренних дел, а также о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу.

«Подобные профилактические беседы играют важную роль в формировании у подростков осознанного отношения к собственной безопасности и закону. Наша задача — предостеречь молодежь от роковых ошибок, связанных с кибермошенничеством и зависимостями, а также помочь им определиться с выбором будущей профессии» — прокомментировала итоги встречи лейтенант юстиции Наталья Яковлева.

