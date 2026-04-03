В Челябинской области ночью наблюдали северное сияние.

В Челябинской области ночью наблюдали северное сияние. Подробнее

Дожди придут на смену солнцу в Челябинской области 3 апреля.

Дожди придут на смену солнцу в Челябинской области 3 апреля.

Осадки пройдут преимущественно в западных районах. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 03.04.2026 год. Подробнее

Озёрск музыкальный. Праздничный концерт в ОГКИ.

Озёрск музыкальный. Праздничный концерт в ОГКИ. Подробнее

В Челябинскую область приедет бизнес-миссия из четырех стран Африки.

В Челябинскую область приедет бизнес-миссия из четырех стран Африки. Подробнее

На Южном Урале за сутки потушено два крупных ландшафтных пожара.

На Южном Урале за сутки потушено два крупных ландшафтных пожара.

В том числе в Троицке сгорело 4 гектара сухой травы, пожарным пришлось отстаивать лес. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

В южноуральских лесах с 3 апреля установлен пожароопасный сезон.

В южноуральских лесах с 3 апреля установлен пожароопасный сезон.

Особые противопожарные меры начинают действовать в Челябинской области через два дня. Подробнее

Как изменится жизнь южноуральцев с апреля‑2026.

Как изменится жизнь южноуральцев с апреля‑2026.

В числе нововведений — индексация пенсий и безопасная покупка товаров в рассрочку. Подробнее
Сотрудники полиции продолжают беседы с несовершеннолетними о кибербезопасности, здоровом образе жизни и службе в полиции.

Сотрудники полиции продолжают беседы с несовершеннолетними о кибербезопасности, здоровом образе жизни и службе в полиции.

 Сотрудники полиции продолжают беседы с несовершеннолетними о кибербезопасности, здоровом образе жизни и службе в полиции.

Очередное мероприятие состоялось в МБОУ «Лицей № 23», где перед учащимися выступила следователь следственного отдела лейтенант юстиции Наталья Яковлева.

Встреча была построена в формате открытого диалога и охватила три ключевые темы, наиболее актуальные для современной молодежи.

Особое внимание было уделено вопросам защиты от IT-преступлений. Лейтенант юстиции разобрала со школьниками основные схемы, используемые злоумышленниками, а также о правовых последствиях совершения противоправных деяний и неизбежности наказания за участие в мошеннических схемах.

Второй блок лекции был посвящен профилактике вредных привычек и формированию здорового образа жизни. Следователь подробно остановилась на негативных последствиях употребления алкоголя, табачной продукции и наркотических средств. Она акцентировала внимание слушателей не только на медицинских последствиях, но и на юридической ответственности. Школьникам напомнили о действующих административных штрафах за распитие спиртных напитков и курение в общественных местах, а также о строгой уголовной ответственности за хранение, сбыт и распространение наркотических веществ.

Завершающая часть встречи была посвящена профориентации. Наталья Яковлева рассказала о возможностях получения профессионального образования в вузах системы МВД России, социальных гарантиях, которые государство предоставляет сотрудникам органов внутренних дел, а также о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу.

«Подобные профилактические беседы играют важную роль в формировании у подростков осознанного отношения к собственной безопасности и закону. Наша задача — предостеречь молодежь от роковых ошибок, связанных с кибермошенничеством и зависимостями, а также помочь им определиться с выбором будущей профессии» — прокомментировала итоги встречи лейтенант юстиции Наталья Яковлева.

Информация предоставлена:https://vk.com/mvd74

2026-04-01PKT09:50:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» Озёрск музыкальный. "50 лет в ритме России».
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Енотовидные собаки в ДЭБЦ.
» Жители Челябинской области покупают к 8 Марта наборы продуктов и фены.
» Китай заинтересовался челябинской разработкой по контролю за чистотой воздуха.
» Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» Озёрск музыкальный. "50 лет в ритме России».
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Енотовидные собаки в ДЭБЦ.
» Жители Челябинской области покупают к 8 Марта наборы продуктов и фены.
» Китай заинтересовался челябинской разработкой по контролю за чистотой воздуха.
» Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.

Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

