В Челябинской области ночью наблюдали северное сияние.

Дожди придут на смену солнцу в Челябинской области 3 апреля.

Осадки пройдут преимущественно в западных районах.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 03.04.2026 год.

Озёрск музыкальный. Праздничный концерт в ОГКИ.

Озёрск музыкальный. Праздничный концерт в ОГКИ. Подробнее

В Челябинскую область приедет бизнес-миссия из четырех стран Африки.

В Челябинскую область приедет бизнес-миссия из четырех стран Африки. Подробнее

На Южном Урале за сутки потушено два крупных ландшафтных пожара.

На Южном Урале за сутки потушено два крупных ландшафтных пожара.

В том числе в Троицке сгорело 4 гектара сухой травы, пожарным пришлось отстаивать лес.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

В южноуральских лесах с 3 апреля установлен пожароопасный сезон.

В южноуральских лесах с 3 апреля установлен пожароопасный сезон.

Особые противопожарные меры начинают действовать в Челябинской области через два дня.

Как изменится жизнь южноуральцев с апреля‑2026.

Как изменится жизнь южноуральцев с апреля‑2026.

В числе нововведений — индексация пенсий и безопасная покупка товаров в рассрочку.
Как изменится жизнь южноуральцев с апреля‑2026.

Как изменится жизнь южноуральцев с апреля‑2026.

Фото: ИА «Первое областное»

Как изменится жизнь южноуральцев с апреля‑2026.

В числе нововведений — индексация пенсий и безопасная покупка товаров в рассрочку.

В апреле в Челябинске в тестовом режиме заработают платные парковки, заселиться в гостиницу можно будет с помощью мессенджера MAX, а отдельным категориям граждан проиндексируют пенсии. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале ИА «Первое областное».

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,8%. Выплаты увеличат тем, кто не смог набрать необходимый для страховой пенсии стаж или коэффициенты. Средний размер пенсии составит 16,5 тысячи рублей.

На те же 6,8% вырастут пенсии участников Великой Отечественной войны, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Повышение затронет также летчиков-испытателей, космонавтов и пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф.

С сегодняшнего дня зарегистрироваться в гостиницах, санаториях, домах отдыха и на турбазах можно, показав документы в мессенджере МАХ или приложении «Госуслуги».

Максимальный размер процентов по потребительскому кредиту со сроком возврата до одного года снижен с 130 до 100% от суммы займа.

С 1 апреля ужесточается работа сервисов рассрочки. Так, запрещается устанавливать разные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от того, покупает клиент в рассрочку или сразу. Максимальный срок выплат ограничивается шестью месяцами. Сообщать о рассрочке на сумму до 50 тысяч рублей в бюро кредитных историй не будут. Кроме того, операторы сервиса теперь должны предоставлять в Банк России бухгалтерскую отчетность. Уточняется, что эти меры направлены на безопасную покупку товаров в рассрочку.

С сегодняшнего дня в Челябинске в тестовом режиме запустят платные парковки. Штрафовать за нарушения до полного их запуска — ориентировочно 1 июня — автомобилистов не будут. Это время им дано для изучения мест, правил и тарифов.

Также с 1 апреля сотрудники ФСБ смогут запрашивать у организаций копии баз данных, необходимые для работы службы.

С 3 апреля Федеральная антимонопольная служба усилит контроль за тарифами в сфере ЖКХ. Если должностные лица региональных органов власти будут игнорировать решения ФАС по регулировке тарифов, их ждет дисквалификация на срок до трех лет.

С 15 апреля талантливые иностранцы смогут обратиться за новым правовым статусом, который упростит их пребывание и трудовую деятельность в России. Подать ходатайство о признании их представляющими интерес для страны могут те, кто имеет достижения в науке, культуре, спорте, технологиях; обладает особо востребованными специальностью или навыками; внес вклад в развитие экономики или безопасности страны. В случае получения такого статуса иностранцы, а также их семьи смогут получить вид на жительство в России без учета правительственной квоты, подтверждения владения языком и знания истории страны.

19 апреля в России установят новую памятную дату — День памяти жертв геноцида советского народа.

С 26 апреля подать заявление на оформление ребенку российского гражданства можно будет онлайн. Предположительно, сделать это можно будет на портале «Госуслуги». Порядок утвердит МВД России.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kak-izmenitsya-zhizn-yuzhnouraltsev-s-aprelya-2026/

2026-04-01PKT10:01:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
