Фото: ИА «Первое областное»

В мартовские праздники в Челябинской области изменится расписание электричек.

Другой график отправлений вводят с 5 по 10 марта.

На Южном Урале на время мартовских праздников изменится расписание пригородных поездов, сообщают в Свердловской пригородной компании. Другой график вводят с 5 по 10 марта.

Так, в Челябинской области электричку № 6004 Полетаево-1 — Челябинск (отправление в 07:31) отменили 9 марта, а № 7001/7002 Челябинск — Миасс-1 назначили на эту же дату (отправление в 08:45). Поезд № 7148 Златоуст — Челябинск (отправление в 17:41) поедет 9 марта вместо 8-го, а № 7007/7027 Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пассажирский с 5 по 10 марта ежедневно будет отходить в 13:42. Также рейс № 7028/7008 Екатеринбург-Пассажирский — Верхний Уфалей — Челябинск с 5 по 10 марта будет отправляться в 11:41.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное расписание в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и на официальных сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также в пригородных кассах и на станциях.

