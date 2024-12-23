Мигание елочных огней вызывает бессонницу.

Если вы уже украсили свой дом к Новому году, не забывайте отключать все гирлянды перед тем, как лечь спать, иначе качество сна может серьезно пострадать.

«Просто горящие лампочки и мерцающие, что переходят из одного режима в другой, подавляют выработку мелатонина — гормона сна. Особенно опасны синие огни, они воздействуют на мозг так же, как экраны телефонов или телевизоров, мешая телу расслабиться. Синий свет, который излучают многие современные гирлянды, имеет короткую длину волны и стимулирует активность мозга»,

— говорит главный врач областной клинической больницы № 2 города Челябинска Максим Угнивенко.

Ночью из-за таких огоньков сбиваются биоритмы, что помешает отдыху и даже спровоцирует в долгосрочной перспективе вероятность развития сахарного диабета или сердечно-сосудистых болезней.

Кстати, врачи считают более предпочтительными гирлянды с теплым белым или красным светом — эти оттенки менее разрушительны для мозга и не препятствуют расслаблению.

Отметим, что выключать гирлянды на ночь следует также из целей пожарной безопасности. А еще лучше отключать огоньки за два часа до сна, чтобы организм заранее настраивался на отдых.

https://www.1obl.ru/news/zdorov/miganie-elochnykh-ogney-vyzyvaet-bessonnitsu/