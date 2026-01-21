Обратная связь Пятница, 23 января, 13:36
Аркаим анонсировал фестивальный сезон — 2026.

Гостей музея-заповедника ждут «Крынка», экопикник и этнографические праздники. Подробнее

Челябинский космонавт поделился впечатлениями от первого полета в космос.

Оперативная обстановка.

Более 6 млрд рублей направили на развитие медицины Челябинской области в 2025 году.

Это позволило региону провести рекордную модернизацию службы детства и родовспоможения. Подробнее

Южноуральским школьникам посоветовали сдать ГТО для добавления баллов к ЕГЭ.

Оперативная обстановка.

Самозанятые Челябинской области смогут оформить больничный в 2026 году.

Губернатор Текслер отметил вклад главврача Альтмана в развитие медицины региона.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 21.01.2026 год. Подробнее
Какие вещи взять с собой на купание в проруби.

Фото: нейросеть

Это важно для безопасности и здоровья.

К погружению в прорубь нужно относиться серьезно и, помимо закаливания за несколько месяцев до мероприятия, а также получения разрешения от врача, нужно подготовить вещи, которые помогут легче перенести купание.

С особым вниманием следует подойти к выбору обуви, подберите шлепанцы на толстой подошве, которые легко снимать, а главное — те, что удержат вас на льду, ведь скользкая обувь представляет смертельную опасность.

После выхода из проруби вам пригодится большое полотенце или простыня либо махровый впитывающий халат. В месте, оборудованном для обогрева и утепления, постарайтесь быстро, но хорошо вытереться от воды. Чтобы все это время вам было комфортнее, можно прихватить с собой коврик для ног, на который вы встанете, пока будете одеваться. И обязательно подготовьте заранее пакет для мокрых вещей.

После такого купания предпочтительнее одежда на пару размеров больше, так что поищите в шкафу что-то в категории оверсайз. Свободные вещи удастся легче надеть, они не станут прилипать к влажному телу, а также позволят лучше согреться. Не забудьте про шапку плотной вязки, термоноски, варежки и шарф.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/kakie-veshchi-vzyat-s-soboy-na-kupanie-v-prorubi/

