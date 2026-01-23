Фото: пресс-служба Россельхознадзора

В Челябинской области на границе развернули 19 тонн фруктов.

Виноград и цитрусовые вернулись в Казахстан из‑за нарушения карантинных требований.

Почти 20 тонн винограда, апельсинов и помело не попадут на прилавки Екатеринбурга — машину с китайскими фруктами развернули на российско-казахстанской границе в Бугристом, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.

«Запрещен ввоз партии китайских фруктов: 15 тонн винограда, 2 тонн помело и 2 тонн апельсинов, машина с которыми следовала из Республики Казахстан в Екатеринбург. Причиной запрета стало несоответствие маркировки на упаковке с фактической продукцией: на маркировке было написано „помело“, а по факту в корзинах лежали апельсины. Такое несовпадение делает невозможным ввоз продукции на территорию страны»,— пояснили в ведомстве.

Машина с китайскими фруктами под контролем должностных лиц Россельхознадзора возвращена на территорию сопредельного государства.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-na-granitse-razvernuli-19-tonn-fruktov/