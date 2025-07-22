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Рисунки на деревьях в детском парке Озерска.

Этим летом инициаторов проекта, ребят из лицея №23, поддержал грантовый конкурс «Росатом - территория здоровья и добра», и теперь у команды есть все необходимое для творчества!

Видеосюжет о том, как это было.

Информация предоставлена:https://vk.com/lyceum_oz

2025-07-23PKT11:23:00

Ключевые теги: Озерск, Челябинская область, новости, творчество.

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