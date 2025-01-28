РАЗДЕЛЯЙКА Озёрск информирует всех озерчан, сортирующих мусор, о важных изменениях в своей работе, в частности об изменениях правил приема вторсырья:

Это связано с тем, что партнеры акции в Челябинске

отказались принимать некоторые виды мусора.

ПРЕКРАЩАЕМ ПРИНИМАТЬ

- 1 ПЭТ небутылочный (любая небутылочная тара с маркировкой "1" PET);

- Прочие ПП-пакеты (фольгированные, дой-паки и пакеты с дробными маркировками C/PP);

- Прочие ПЭ пакеты (фольгированные, дой-паки и пакеты с дробными маркировками C/LDPE,

C/HDPE, C/PE)

- Прочий эластичный

- Дой-пак

Исключение: ранее принимаемые в прочие ПП-пакеты тянущиеся пакеты из-под хлебных изделий с маркировкой "5" или "РР" можно сдавать в обычные ПП-пакеты, носики от дойпаков можно теперь класть в крышечки.

Увы, в обозримом будущем эти категории мы принять не сможем. Просим вас по возможности

находить альтернативные продукты в перерабатываемых упаковках.

Что можно сдать на озерскую Разделяйку? Смотрите в альбоме

vk.com/album-69416037_21192...

С ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА НАША АКЦИЯ ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА "РОСАТОМ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОБРА", ПОБЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО СТАЛ ПРОЕКТ ЛИЦЕЯ №23

На эти средства уже закуплены мешки, готовим закупки перчаток и настольных игр для ребят на следующий год!

Спасибо Росатому от Разделяйки!!!

Ждём вас на нашей следующей акции 16 февраля 2025!

С уважением команда проекта «Разделяйка»

тел. координатора 89080445123

Информация предоставлена:https://vk.com/wall-35940924_37795