В центре внимания. Уничтожение рисунков на деревьях в парке культуры и отдыха.

На Челябинскую область идет грозовой фронт.

Не только кратковременные дожди, но и грозы ожидаются на Южном Урале сегодня, 8 апреля 2025 года. Температура воздуха при этом может подняться где-то даже до 20 градусов тепла. Подробнее