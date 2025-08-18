Фото: Олег Каргаполов, ИА «Первое областное»

В Челябинской области в этом году ожидается рекордный урожай яблок.

Он будет вдвое больше прежнего.

К Яблочному Спасу, который отмечается 19 августа, аграрии Челябинской области с оптимизмом смотрят на результаты текущего сезона. Руководитель хозяйства «Григорьевские сады» Ольга Сегаль сообщила, что в этом году планируется собрать более 800 тонн яблок. Это вдвое превышает урожай прошлого года, когда было собрано 820 тонн всей плодово-ягодной продукции.

«На данный момент мы собрали уже более 300 тонн»,

— отметила Ольга Сегаль 13 августа.

С тех пор это число значительно изменилось. Ведь пришла пора спелых яблок, ежедневно их собирают и отгружают в торговые сети.

Ольга Сегаль напомнила, что «Григорьевские сады» являются единственным хозяйством на Урале, которое выращивает плодово-ягодную продукцию сетевого качества и реализует ее через ретейлеров.

«Благодаря нашим агрономам мы выращиваем яблоко в формате органик. Нашу продукцию можно есть прямо с ветки и не бояться. Мы работаем только с органическим земледелием. У нас есть биопрепараты специальные, то есть подкормки и так далее. Плюс мы выбираем сорта, которые не боятся вредителей»,

— рассказала Ольга.

Агроном Мария Муравьева работает в сфере плодоводства уже пять лет. Она обучалась плодоводству в Екатеринбурге. Сейчас продолжает обучение в магистратуре в Тимирязевской академии в Москве и работает в «Григорьевских садах». Говорит, что тонкости интенсивного плодоводства узнала только на предприятии.

Сбор яблок в «Григорьевских садах» проходит вручную, чтобы минимизировать повреждения плодов. Работники используют специальные сумки, чтобы яблоки не мялись. Штат хозяйства — около 30 сотрудников, которые задействованы круглый год. Летом приезжает на практику около 30—40 студентов из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Кургана, Омска.

Обычно сбор начинается в конце июля и продолжается до первых заморозков, в зависимости от сорта и погодных условий. Кстати, условия этого сезона агроном оценивает как благоприятные для яблок.

«Сезон был лучше прошлогоднего. Большая площадь пошла в плодоношение. Зима была более теплая, возвратных заморозков практически не застали, то есть цветение прошло более благополучно. Урожайность этого года в разы превысит урожайность прошлого»,— уверена Мария.

Информацтя предоставлена:https://www.1obl.ru/news/ekonomika/v-chelyabinskoy-oblasti-v-etom-godu-ozhidaetsya-rekordnyy-urozhay-yablok/