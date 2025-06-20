Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

В Челябинске создали инновационный тест по выявлению одаренных дошкольников.

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали и запатентовали уникальный тест для детей 6–7 лет. Он помогает определить, насколько у ребенка развито творческое и логическое мышление. Методика получила название ТРИТО — тест ранней интеллектуально-творческой одаренности.

— Цель такой тестовой диагностики — дифференциация детей, обладающих более высокими, чем в среднем, уровнями интеллектуального развития, — объясняет автор методики, доктор психологических наук, профессор Вера Грязева-Добшинская.

Детям предлагают в форме игры со сказочными персонажами выполнить упражнения на счет и понимание слов. Такой подход делает процесс тестирования интересным и снимает волнение: дети не чувствуют, что их проверяют и оценивают.

— Каждое из заданий выполняется за определенное время, и, чем больше ребенок выполняет заданий, тем значительнее он опережает сверстников в развитии дивергентного и конвергентного мышления, — комментирует старший научный сотрудник лаборатории психологии и психофизиологии стрессоустойчивости и креативности ЮУрГУ Вера Глухова.

Главное отличие челябинского теста от зарубежных аналогов — он оценивает сразу три качества: интеллект, креативность и мотивацию. Это помогает точнее понять, в чем сильны дети, и как развивать их способности. Авторы методики отмечают, что одаренным детям разумнее обучаться в специализированных школах и лицеях, чтобы не растерять свои интеллектуальные способности.

Методику успешно опробовали в лицее № 97 Челябинска. В течение восьми лет тест прошли более тысячи дошкольников. Результаты показали, что тест хорошо подходит для отбора детей в классы с усиленными программами и помогает психологам и педагогам более эффективно работать с одаренными детьми. По словам авторов разработки, она готова к внедрению и может применяться в школах, детских садах и центрах раннего развития.

Ранее ученые Южно-Уральского государственного медицинского университета в сотрудничестве с новгородскими коллегами разработали цифровой тест, который помогает выявить риск развития депрессии у молодых людей.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/science/1134070/