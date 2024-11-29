Ученые ЮУрГУ создали полезные чипсы из рапса.

Рацион приверженцев здорового питания может пополниться полезными чипсами. Такой продукт разработали ученые Южно-Уральского государственного университета. Привычные ломтики создали на основе растения рапс, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

Раньше рапс давали только животным — для человека растение было небезопасно. В середине XX века пищевая промышленность шагнула вперед, и из него стали делать масло. После его отжима остается жмых.

Старший преподаватель кафедры «Технология и организация общественного питания» ИСТиСЮУрГУ Наталья Журавлева вместе с коллегами извлекли из жмыха белок, микронутриенты, клетчатку, витамин B12, ненасыщенные жирные кислоты. Последние не синтезируются организмом — их нужно получать извне.

Чипсы довели до готовности в пароконвектомате. Он оказался самым подходящим вариантом — в нем продукт сохраняет полезные вещества.

«Создание чипсов из материалов рапсового жмыха — уникальная для России технология. Продуктами из белков рапса занимаются еще в Китае, но они ограничиваются только жидкими соусами»,

— сказала Наталья Журавлева.

Чипсы проходят испытания на одном из предприятий. Их могут модифицировать в кондитерские батончики.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/uchenye-yuurgu-sozdali-poleznye-chipsy-iz-rapsa/