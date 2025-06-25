Фото: ГУ МЧС РФ по Челябинской области, коллаж «Губернии»

Лучшую службу пожаротушения определили на Южном Урале.

Конкурс профессионального мастерства для представителей службы пожаротушения провели в Челябинской области, сообщает ГУ МЧС РФ по Челябинской области. В чрезвычайном ведомстве отмечают, что именно служба пожаротушения является тем профессиональным «спецназом», который оперативно прибывает на пожары и другие ЧП повышенного уровня сложности.

В конкурсе профмастерства соревновались службы пожаротушения пожарно-спасательных гарнизонов со всей области. На пути к победе участникам пришлось продемонстрировать как теоретические знания, так и умение в чрезвычайной ситуации решать тактические задачи и принимать грамотные управленческие решения.

Первое место по результатам конкурса заняли специалисты Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Второе место досталось команде ГУ МЧС РФ по региону, а на третью ступень пьедестала поднялась служба пожаротушения Троицкого пожарно-спасательного гарнизона.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1134130/