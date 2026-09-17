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В центре внимания. Ситуация с роддомом в Озёрске.

В последнее время озерчан встревожила информация о закрытии в нашем городе роддома. За разъяснением ситуации мы обратились к специалистам этого медицинского учреждения.

2026-09-18PKT11:22:00
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