Фото: Федерация водных видов спорта России

Южноуральские ватерполистки вышли в плей-офф Спартакиады-2026.

Они заняли второе место на групповом этапе и теперь встретятся со сборной Свердловской области.

Женская сборная Челябинской области по водному поло завершила выступление на групповом этапе Спартакиады народов России, заняв второе место. Теперь ей предстоит в плей-офф сразиться с ватерполистками из Свердловской области. Основу нашей сборной составляют спортсменки команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста, сообщает корреспондент сайта 1obl.ru.

Наша команда успешно стартовала на групповом этапе, одержав две победы подряд. Сначала сборная Челябинской области уверенно победила соперниц из Санкт-Петербурга (23:5), затем в равной борьбе выиграла у спортсменок из Москвы (14:13). Вчера, 17 сентября, южноуральская команда уступила девушкам из Нижегородской области (12:14) и таким образом заняла второе место в группе.

В игре с волжанками у наших девушек неудачным получился старт — отпустили соперниц на 4 мяча. Затем подопечные Михаила Накорякова смогли выровнять счет, но, видимо, эта погоня отняла слишком много сил. Их и не хватило в концовке. Уступили 12:14. Самым результативным игроком матча в нашей команде стала Мария Макарова, забившая три гола, отметим и первый гол после возвращения в команду Юлии Соколовой.

Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов. Водное поло. Женщины, групповой этап. Результаты выступления сборной Челябинской области:

15 сентября. Челябинская область — Санкт-Петербург — 23:5

16 сентября. Челябинская область — Москва — 14:13

17 сентября. Челябинская область — Нижегородская область — 12:14

Теперь на Спартакиаде-2026 стартует плей-офф. Сборная Нижегородской области, занявшая первое место на групповом этапе, начнет борьбу за победу в турнире со стадии полуфинала. В четвертьфиналах же сформировались следующие пары:

Челябинская область — Свердловская область

Москва — ХМАО-Югра

Санкт-Петербург — Ленинградская область

Напомним, что сборную Челябинской области на Спартакиаде народов России представляют спортсменки команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста. Для них этот турнир является генеральной репетицией перед стартом чемпионата Евразийской ватерпольной лиги.

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