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Организаторы представили трассу Челябинского марафона — 2026.

Организаторы представили трассу Челябинского марафона — 2026.

Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

Организаторы представили трассу Челябинского марафона — 2026.

Участники побегут по всему проспекту Ленина, завернут на Кировку и в городской бор.

Бегунов Челябинского марафона — 2026 ждет самая протяженная и живописная трасса в истории соревнований. Маршрут главного забега пролегает по всему проспекту Ленина от ЧТЗ до памятника Курчатову, захватывает пешеходную Кировку и городской бор — такого разнообразия локаций на марафоне еще не было. Организаторы согласовали трассу Челябинского марафона — 2026. Рассказываем, в чем ее главные особенности.

В этом году маршрут Челябинского марафона претерпел серьезные изменения: участников ждут новые локации, живописные виды и, как отмечают сами бегуны, «невиданная ранее роскошь» — бег по почти всему проспекту Ленина.

Старт и финиш всех забегов, как и прежде, будут расположены на площади Революции. В программе марафона — семь дистанций: от 1 км до классических 42,2 км. Всего на старт выйдут около 7000 спортсменов и любителей бега.

Участники забега на 10 км в этом году побегут по обновленному маршруту. Организаторам удалось согласовать трассу вплоть до ЧТЗ — у парка Терешковой бегуны сделают разворот и направятся по проспекту Ленина до памятника Курчатову.

Участников полумарафона (21,1 км) и марафона (42,2 км) ждет еще более интересный маршрут. Они забегут в городской бор, добегут до поселка Благодатово, развернутся и вернутся обратно через улицы Худякова и Лесопарковую к площади Революции. Марафонцам предстоит преодолеть этот путь дважды — два полных круга по 21,1 км.

«Трасса, конечно, не для рекордов — большие перепады высот. Но то, что 1 круг сделали половинкой марафона — это шик! Почти весь проспект Ленина для бега — невиданная ранее роскошь, и это большой успех организаторов марафона»,— делится мнением в комментариях к посту группы Челябинского марафона один из участников забега.

Челябинский марафон — 2026 станет первым в череде мероприятий, посвященных 290-летию южноуральской столицы. Соревнования пройдут 23 августа. В этом году марафон впервые пройдет в рамках Спартакиады народов России среди сильнейших спортсменов. Профессиональные атлеты побегут дистанцию 42,2 км наравне со всеми участниками забега.

Ранее мы опубликовали подробную программу соревнований. Важное напоминание участникам забегов: стартовые номера нужно получить за день до проведения Челябинского марафона, то есть 22 августа.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/sport/organizatory-predstavili-trassu-chelyabinskogo-marafona-2026/

2026-08-19PKT12:16:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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