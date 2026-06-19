2026-06-23PKT08:19:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 23.06.26 г. 1. Сегодня вторник 23 июня 2026 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 15 °С • атмосферное давление 732 мм рт. столба • относительная влажность воздуха 90 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, (без пострадавших). 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Колыванова дома с 1 по 12 с 9 ч 30 м до оконч Дзержинского 53-2п, К.Маркса 4-2,3 п-ды с 9 час до окончан 2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения Дзержинского 53-2п, К.Маркса 4-2,3 п-ды с 9 час до окончания Луначарского 15-5п с 10 до 12 часов Луначарского 19 с 14 до 16 часов Вниманию жителей. По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): Сегодня днем 23 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с. Вниманию владельцев автотранспорта! В связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту железнодорожного переезда № 4 в период с 22.06.2026 по 26.06.2026г. будет ограничено движение автотранспорта через указанный переезд по Татышскому шоссе. В месте проведения ремонтных работ будет организован временный объездной путь. Вниманию Озерчан! Сегодня 23 июня будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания. В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:  купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями;  купаться в необорудованных, незнакомых местах;  заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;  подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;  прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей;  загрязнять и засорять водоемы;  распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;  оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;  играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;  подавать крики ложной тревоги;  плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;  оставлять детей без присмотра взрослых.  Несколько советов по вызову аварийных служб. Перед звонком советуем заглянуть в квитанции за ЖКУ — там часто указан прямой телефон диспетчера вашей УК. Так вы сразу попадёте к нужному специалисту, а не будете ждать ответа общей справочной. Если по этому номеру не отвечают, можно попробовать другие каналы: поискать свежие объявления в группе вашей УК в соцсетях или написать в их чат жильцов — так вопрос решится быстрее. Помните: номер 112 — это только для экстренных ситуаций (угроза жизни, серьёзная авария с пострадавшими). Для бытовых коммунальных проблем звоните напрямую в вашу управляющую компанию Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 23 июня 2026 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, в отдельных районах грозы, днем град, местами крупный. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью от +11° до +16°, днем от +20° до +25°. ОЯ: ночью и днём 23 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с. Повышается вероятность гибели людей и причинение материального ущерба гражданам и организациям в результате вала деревьев и слабо укрепленных конструкций при очень сильном боковом ветре. Гидрологическая обстановка: в ближайшие трое суток в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности слоновым стоком. Лесопожарная обстановка: НЯ: 23-25 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 1-4 очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будет действовать 1, 3 и 4 классы пожарной опасности. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 115 обращений. Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/64151/ galaktionova 2026-06-23PKT08:19:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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