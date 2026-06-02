2026-06-04PKT08:50:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 04.06.26 г. 1. Сегодня четверг 04 июня 2026 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была +15°С • атмосферное давление 737 мм рт. столба • относительная влажность воздуха 78% • ветер сев.-вост.-7м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Луначарского 15-3п с 9 до 12 часов 2 В сетях электроснабжения Победы 34,36,44 с 8 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения Луначарского 15-3п с 9 до 12 часов Вниманию озерчан! По данным Челябинского ЦГМС ночью и днём 4 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Вниманию водителей! В связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту железнодорожного переезда № 4 в период с 22.06.2026 по 26.06.2026г. будет ограничено движение автотранспорта через указанный переезд по Татышскому шоссе. В месте проведения ремонтных работ будет организован временный объездной путь. Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: Лесных пожаров не зарегистрировано. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 04 июня 2026 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно, дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Ночью и утром в горах туманы. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с, при грозах шквалистое усиление до 20 м/с. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +17,+22°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: ночью и днём 4 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки ожидается, что на большинстве рек области будет неустойчивый водный режим. В районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, увеличение притока воды к водохранилищам. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, на малых реках. Лесопожарная обстановка: НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Возникновение очагов лесных пожаров не прогнозируются. На территории области будут действовать 1 и 2 классы пожарной опасности. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 105 обращений. Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/64026/ galaktionova 2026-06-04PKT08:50:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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