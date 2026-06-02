Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 04.06.26 г.

1. Сегодня четверг 04 июня 2026 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была +15°С
• атмосферное давление 737 мм рт. столба
• относительная влажность воздуха 78%
• ветер сев.-вост.-7м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения Луначарского 15-3п с 9 до 12 часов
2 В сетях электроснабжения Победы 34,36,44 с 8 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения Луначарского 15-3п с 9 до 12 часов
Вниманию озерчан!
По данным Челябинского ЦГМС ночью и днём 4 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с.
Вниманию водителей!
В связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту железнодорожного переезда № 4 в период с 22.06.2026 по 26.06.2026г. будет ограничено движение автотранспорта через указанный переезд по Татышскому шоссе.
В месте проведения ремонтных работ будет организован временный объездной путь.
Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:
• Если Вы в здании:
1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь
• Если нет подвала или паркинга:
1. найдите помещение с несущими стенами
2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь
3. держитесь подальше от окон
4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната
• Если Вы на улице:
1. не паникуйте
2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками
3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг
4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)
5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится
• Если Вы в авто или общественном транспорте:
1. остановите машину
2. ползком переместитесь от транспорта
3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг
4. ложитесь на землю
5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию
• После окончания обстрела:
1. не торопитесь выходить из укрытия
2. внимательно смотрите под ноги
3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы
4. держите возле себя детей
1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в
норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
Лесных пожаров не зарегистрировано.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 04 июня 2026 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно, дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Ночью и утром в горах туманы. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с, при грозах шквалистое усиление до 20 м/с. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +17,+22°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: ночью и днём 4 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с.
Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки ожидается, что на большинстве рек области будет неустойчивый водный режим. В районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, увеличение притока воды к водохранилищам. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, на малых реках.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Возникновение очагов лесных пожаров не прогнозируются. На территории области будут действовать 1 и 2 классы пожарной опасности.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.
Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 105 обращений.
Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/64026/