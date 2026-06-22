Озерчане выбрали проекты благоустройства на 2027 год

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершилось Всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году. В Озерске в следующем году планируется благоустроить четыре общественных пространства.

В Челябинской области в голосовании приняли участие 581 718 жителей. По итогам определены 127 общественных территорий, которые получат обновление в следующем году.

Жители Озерского городского округа проявили в этом году высокую активность: в голосовании приняли участие 17477 человек.

Победителями онлайн-голосования этого года в Озерске стали четыре проекта, которые планируется реализовать в 2027 году:

– Пешеходная зона на ул. Набережной (вблизи дома №4) – 5811человек

– Зона отдыха между пр. Объездной и озером Иртяш в мкр. Заозерный (в районе д. №6/5) – 3206 человек

– Аллея спортивной славы на ул. Матросова (между зданиями КСК "Лидер" и зданием ГСПИ - УПИИ ВНИПИЭТ) – 2818 человек

– Пешеходная зона в районе Дворца культуры им. А.С.Пушкина на ул. Трудящихся, дом №22 – 2723 человек

– Благодарю всех, кто принял участие в голосовании! Вместе мы действительно меняем Озерский городской округ к лучшему – шаг за шагом, совместными усилиями. Именно ваша активность, неравнодушие и готовность участвовать в жизни нашего общего дома – того места, где мы живём, трудимся и растим детей, – делают возможными позитивные изменения.Отдельное спасибо - команде волонтёров. Вы были рядом в эти дни: работали в стенах центра, участвовали в городских мероприятиях и оказывали всестороннюю помощь жителям в голосовании. Ваша поддержка бесценна, – отметил глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер.

Фото: ozerskadm.ru

Инфоромация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/news/64157/